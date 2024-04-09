ЖКХ

Более 12 млн рублей взыскали с должников по взносам на капремонт в Псковской области

12,2 миллиона рублей взыскали с должников по взносам на капитальный ремонт в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

Несмотря на достаточно высокий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Псковской области – 87,55%, есть и те собственники, которые игнорируют квитанции. Региональный оператор ведет работу с должниками на регулярной основе. В первом квартале текущего года специалистами регионального оператора было подано в суд более 560 исковых заявлений.

«Каждый собственник обязан оплачивать взносы на капитальный ремонт. Наличие задолженности по взносам влечёт за собой взыскание долга в судебном порядке. В результате собственникам придется оплатить также госпошлину, судебные издержки, пени за несвоевременную оплату», - напомнили в фонде.

Процесс взимания долгов по взносам на капитальный ремонт носит упрощенный порядок: достаточно подготовить необходимый пакет документов на должника, и суды в упрощённом порядке, то есть без вызова сторон, издают судебный приказ на взыскание задолженности.

«При принудительном взыскании взносов на капремонт должники переплачивают до 15 процентов от суммы задолженности. Во-первых, начисляется пеня, во-вторых, должник возмещает судебные издержки, в-третьих, если задолженность не погашается добровольно, то возбуждается исполнительное производство, в рамках которого должник уплачивает исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы», - разъяснили в Фонде капитального ремонта.

Узнать сумму задолженности, а также о способах погашения можно по телефону «горячей линии» регионального оператора: 8(8112)298223 или написать запрос на электронную почту info@fkr60.ru