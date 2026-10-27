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Нынешние тарифы не отражают полную стоимость услуги за вывоз мусора — Сергей Пайст

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На данный момент жители страны платят за вывоз мусора намного меньше, чем этот процесс стоит на самом деле, рассказал экс-руководитель компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО в Псковской области, Сергей Пайст в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, переход на использование крупногабаритного транспорта для вывоза отходов меняет структуру затрат, но итоговый платеж для граждан остается стабильным благодаря государственной поддержке.

«По постановлению правительства, в котором объяснено, как формируется тариф, транспортная составляющая тарифицируется немножко по-другому. Если сегодня маленькая машинка везет мусор на полигон, это одна стоимость за единицу. А если ты везешь одним автопоездом, одной большой машиной, в которой поместится, допустим, пять маленьких машин, то экономика уже меняется. Тогда, по идее, тариф должен пересмотреться», — отметил Сергей Пайст.

При этом экс-руководитель «Экопрома» подчеркивает, что те примерно 100 рублей, которые граждане видят в квитанциях, не отражают реальную стоимость услуги.

«Экономически обоснованный тариф совсем другой. Мы должны понимать: государство в данном вопросе идет навстречу населению. Платеж населения субсидируется, это вполне понятно и в рамках закона», — заключил Сергей Пайст.
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