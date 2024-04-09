ЖКХ

Большинство респондентов ПЛН предлагают не спешить с окончанием отопительного сезона

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что заканчивать отопительный сезон в Пскове пока рано. По мнению 44.74% опрошенных, отключать батареи стоит только в том случае, когда средняя суточная температура в течение пяти суток составит +8°C и выше. Это следует из опроса, в котором приняли участие 304 человека.

21.71% участников опроса отметили, что если сейчас отключить отопление, потом его придется снова включать, поэтому нужно ждать.

При этом по мнению 10.86% опрошенных, отопление уже можно отключать, поскольку на улице комфортная теплая погода. 5.59% проголосовавших заявили, что отключить отопление нужно было еще неделю назад. 6.58% респондентов и вовсе считают, что тепло должно поступать в квартиры и в теплое время года, но менее интенсивно.

6.25% голосующих оценили прогноз погоды и предположили, что потеплеет в Пскове только к июню, поэтому пока рано думать об отключении отопления. 1.32% предложили отключать отопление на майских праздниках, а 0.66% голосующих предпочитают ориентироваться на количество жалоб в социальных сетях властей.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?