ЖКХ

Управляющая компания «Новый квартал» обследовала вентиляцию в трёх домах Пскова и Печор

Сотрудники управляющей компании «Новый квартал» обследовали вентиляционные каналы в трёх многоквартирных домах в Пскове и Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале управляющей компании.

Фото здесь и далее: управляющая компания «Новый квартал»

«Совместно со специалистами компании "ГазВент" провели осмотр и замеры, необходимые для оценки безопасности и готовности систем к бесперебойной работе», – отметили в «Новом квартале».

Отметим, за обслуживание вентиляции в многоквартирном доме отвечает управляющая компания, так как дымовые и вентиляционные каналы относятся к общедомовому имуществу. В соответствии с пунктом 12 постановления правительства РФ от 14 мая 2013 N410, ревизию вентиляционных каналов в газифицированных жилых домах следует проводить не реже двух раз в год.

В ближайшие дни подобные проверочные мероприятия в МКД, находящихся по управлением компании «Новый квартал», продолжатся.

«Просим всех собственников следить за состоянием вентиляции в своих квартирах и при необходимости её очистки обращаться в управляющую компанию. Неисправность вентиляционной системы может стать основанием для отключения потребителей от газа», – добавили в управляющей компании.