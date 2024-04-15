ЖКХ

Новый проект «Управдом» стартовал на волнах «ПЛН FM». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового проекта «ПЛН FM» (102.6 FM) «Управдом». Программа, посвященная вопросам управления многоквартирными домами, вышла в эфире 19 апреля.

Во всех секретах и тонкостях такой непростой темы как управление многоквартирными домами прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Тема первого выпуска - «Есть ли управа на управляйку». Что делать, если управляющая компания бездействует или работает не так, как хотелось бы жильцам многоквартирного дома? Куда в таких случаях обращаться? Об этом и многом другом — в эфире.

«Управдом» - понятные ответы на сложные вопросы жильцов многоквартирных домов.