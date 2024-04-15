ЖКХ

Большинство респондентов ПЛН не готовы отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (60.62%) предпочитают бумажные квитанции и не готовы от них отказаться. Это следует из опроса, в котором приняли участие 353 человека.

11.33% опрошенных уже пользуются электронными платежками, при этом 9.92% готовы отказаться от бумажных квитанций, но не уверены в поддержке такого формата оплаты среди пожилых граждан.

Электронные платежки за ЖКУ - это верный шаг навстречу экологии, уверены 9.35% респондентов. 7.37% псковичей считают, что у людей должен оставаться выбор, поэтому полностью избавляться от бумажного варианта квитанций нельзя.

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