ЖКХ

Жильцы многоэтажки на Запсковье бьют тревогу из-за зловоний из подвала

Жители дома №2 на улице Текстильной в Пскове бьют тревогу из-за зловоний из подвала. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала местная жительница.

Фото: Елена Вилейская

«Подвал нашего дома опять залит нечистотами. Запах в подъезде и в квартире невозможный. Подвал заливается уже не один год. Вода уходит в землю, а всё остальное остаётся и из года в год только увеличивается в размерах. Антисанитария. Кто это будет убирать? К подъезду не подойти, пахнет. В подъезде и в квартирах тоже соответствующий запах», - рассказала женщина.

Жильцы обращались к управляющей компании «Жилой квартал №1», однако ситуация не улучшилась.