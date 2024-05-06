ЖКХ

«Газпром межрегионгаз» и Псковская область продолжают работу по расширению газовой инфраструктуры региона

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников провели рабочую встречу, на которой обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, динамику догазификации, платежную дисциплину потребителей, тарифные и налоговые вопросы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фотография предоставлена ООО «Газпром межрегионгаз»

В рамках пятилетней программы предусмотрена газификация 54 населенных пунктов в 17 районах региона, при этом в 10 районов — Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский — сетевой газ приходит впервые. В общей сложности доступ к природному топливу получат более 24,7 тыс. домовладений и 69 котельных региона, включая сельскохозяйственные предприятия.

Продолжается работа по догазификации: от жителей региона принято более 18 тыс. заявок, почти все они переведены в договоры, около 14 тыс. из которых исполнены. Стороны договорились усилить взаимодействие для роста числа подключений домов к сетевому топливу.

Также в ходе мероприятия отмечены хорошие показатели платежной дисциплины: в I квартале 2024 г. просроченная дебиторская задолженность потребителей Псковской области снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам совещания участники подписали протокол.

«Реализация Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы позволяет провести газ даже в отдаленные от регионального центра районы, сделать жизнь людей комфортнее, создать новые стимулы для развития туризма и промышленности. В частности, создаются возможности для подключения площадок "Великолукского мясокомбината" – одного из крупнейших производителей мясной продукции в стране. Также есть потенциал для увеличения поставок газа другим крупным потребителям, в том числе и предприятию "Криогаз Псков", которое специализируется на производстве СПГ. Мы продолжаем совместную работу с властями субъекта по газификации и догазификации, всегда открыты к диалогу и настроены на дальнейшее конструктивное сотрудничество», - отметил Сергей Густов.