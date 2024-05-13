ЖКХ

Почти 70 млн рублей потратили на строительство очистных сооружений в Плюсском районе

Плюсский район с рабочим визитом посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В муниципальном центре глава региона осмотрел новые очистные сооружения канализации, построенные в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

На объекте в этот день присутствовали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, глава Плюсского района Наталья Иванова и другие официальные лица.

В составе очистных сооружений возведена система механической очистки стоков от песка и отходов, а также станция глубокой биологической очистки. Последним этапом является ультрафиолетовое обеззараживание технической воды, полученной после всех этапов очистки стоков. Все процессы на объекте автоматизированы. Стоимость проекта составила почти 70 млн рублей, большинство из которых — средства федерального бюджета.

Как рассказала глава Плюсского района Наталья Иванова, вопрос с устройством современной канализации в районном центре стоял остро более 20 лет. Старая насосная станция не справлялась с объемами стоков, что стало угрозой для экологии водных объектов муниципалитета.

Построенные очистные сооружения обеспечивают полную очистку канализационных стоков перед попаданием на рельеф местности и далее реку Плюсса, что оказывает положительное воздействие на экологию реки, впадающей в Нарвское водохранилище и являющейся частью бассейна Балтийского моря.

Производительность очистных сооружений составляет 250 кубических метров в сутки. Сейчас объект работает в половину своей мощности, обеспечивая очистку бытовых канализационных стоков учреждений социальной сферы и многоквартирных жилых домов в поселке. Кроме того, на станцию поступают отходы канализаций из частных домов.

«Резерв мощностей станции очистки внушительный и рассчитан на развитие Плюссы, рост благоустроенного жилого фонда поселка и соответственно обслуживание еще большего количества домов», — отметил заместитель главы администрации Плюсского района по развитию инфраструктуры Андрей Волос.

«Хороший и важный проект», — оценил губернатор по итогам визита.

Отметим, это уже второй подобный проект, реализующийся в Плюсском районе по программе комплексного развития сельских территорий. В прошлом году в поселке Заплюсье Плюсского района запущен аналогичный комплекс очистных сооружений.