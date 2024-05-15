ЖКХ

Продолжается капитальный ремонт дома на улице Советской в Пскове

Работы по капитальному ремонту крыши и фасада ведутся в доме №9 по улице Советской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба фонда капитального ремонта

Ремонт проходит в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2024 год.

Работы выполняет подрядная организация «Гриал» в соответствии с договором от 28 февраля 2024 года №6/КР. На объект завезены необходимые материалы, частично произведен демонтаж старого кровельного покрытия, осуществляется ремонт деревянных элементов конструкции крыши. Отметим, что во избежание возможных протечек в жилые помещения подрядчик работает «захватками».

В рамках капитального ремонта фасада в первом и во втором подъездах дома уже заменены окна в местах общего пользования, установлены строительные леса для последующей расчистки, ремонта штукатурки и окрашивания поверхностей.

По состоянию на 14 мая работы по ремонту крыши выполнены на 30%, по ремонту фасада – на 15%. В соответствии с заключенным договором подрядная организация обязана завершить работы в срок до 1 сентября 2024 года.

Также в текущем году по указанному адресу выполнены и приняты работы по капитальному ремонту холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения.