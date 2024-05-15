ЖКХ

Директор «Нового квартала»: Управляющие компании доходят до «черного пиара» в попытках удержать дома

Управляющие компании доходят до «черного пиара» в попытках удержать дома. Об этом руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Прецедентов, когда управляющая компания препятствует смене дома, достаточно много, они постоянные. На моей практике было такое, что голосование еще не провели, а по дому расклеивали объявления, какой я нехороший человек. Я на это всегда говорю: любая реклама – это реклама. И таким образом люди узнают обо мне. Если серьезно, то, боясь потерять дома, управляющие компании удерживают их, как умеют. Адекватные управленцы встречаются с населением, обрабатывают проблемы. Кто-то разбрасывает листовки, рассказывает людям о том, что новая компания серьезно увеличивает сумму оплаты и другое», – рассказал Антон Васильев.

Он отметил, что подобные заявления могут испугать многих людей, особенно пенсионеров. Бороться с этим можно только общением с людьми и примером своей работы с другими домами.

«Нужно постоянно общаться с людьми, у меня проходит, как минимум, три встречи перед голосованием за смену управляющей компании», – добавил Антон Васильев.