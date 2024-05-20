ЖКХ

100 млн рублей направили «Псковские тепловые сети» на замену коммуникаций - Игорь Максимов

Более 100 миллионов рублей направило муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» на ремонт и замену коммуникаций. Об этом сообщил директор предприятия Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM.

«100 миллионов рублей - это вся ремонтная и инвестиционная программа. Это трубы, теплообменники, задвижки. Это все "железо"», - пояснил директор предприятия. Игорь Максимов отметил, что эта сумма является небольшой, поскольку фонды «Псковских тепловых сетей» составляют порядка миллиарда рублей, а если смотреть по рыночной оценке, то еще больше.

Директор «Псковских тепловых сетей» также прояснил ситуацию, касающуюся замены труб на улицах Рокоссовского и Шестака.

«Тепловых источников достаточно, но чтобы довести тепло в микрорайон Борисовичи, как оказалось, диаметра сетей, проложенных 20-30 лет назад, недостаточно. Там диаметр 400-500, а нужно минимум 600», - сказал Игорь Максимов.

Он добавил, что после замены труб можно построить еще 10-15 домов в Борисовичах.