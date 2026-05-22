Разрыв в 8 тысяч домов: волонтеров привлекут для информирования псковичей о возможности подключить газ

Актуальные вопросы газификации и догазификации Псковской области обсудили губернатор региона Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Совещание прошло на площадке правительства области. По оценке Сергея Густова, она была очень плодотворная. Участники поговорили об основных вопросах сотрудничества правительства региона и группы компаний «Газпром межрегионгаз».

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз»

«Во-первых, констатировали тот факт, что программа 2021-2025 выполнена успешно. Есть некие обязательства правительства региона по подготовке котельных, но мы услышали губернатора и его команду о том, что к началу отопительного сезона 2026-2027 котельные будут готовы к приему природного газа», — сказал Сергей Густов, подчеркнув, что в приоритете организация большой котельной в Пушкинских Горах и котельная в Новоржеве.

Гендиректор также отметил, что в части догазификации компания «Газпром» справляется со всеми заявками. Более того, наметился разрыв между 16,5 тысячи исполненных до границ участка объектов и 8,5 тысячи только подключенных.

«Мы с губернатором договорились о том, что привлечем местные муниципальные власти и волонтеров «Единой России» для того, чтобы пройти адресно эти дома. Это дельта больше 8 тысяч, где «Газпром» уже построил газопроводы до границ земельного участка, но люди по какой-то причине не подключились. При том, что в Псковской области действует программа поддержки 13 категорий льготников, возможно получить не менее 100 тысяч рублей, даже есть местное газоиспользующее оборудование, которое производится», — пояснил Сергей Густов.

Он уверен, что в этом случае необходимо объединить усилия для информирования населения и жителей псковских сел и деревень о том, что газ находится у них на границах земельного участка: «Это я говорю про объекты, где люди уже написали заявление. Мы выполнили свою часть работы. Теперь ответственность наша совместная с властью».

Третий момент, который обсудили спикеры, — выполнение схем расположения объектов газоснабжения населенных пунктов. Сергей Густов подчеркнул, что их не имеют еще 165 населенных пунктов. Участники договорились закончить эту работу в ближайшее время.

«Программа 2026-2030 - новая пятилетняя - тоже очень огромная в области, стоит около девяти миллиардов, это газификация новых населенных пунктов. В целом могу сказать, что при выполнении программы 2026-2030 еще 18 тысяч домов будут иметь возможность подключиться к природному газу и газ в Псковской области появится в большом количестве новых населенных пунктов», — резюмировал гендиректор.