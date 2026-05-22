Разрыв в 8 тысяч домов: волонтеров привлекут для информирования псковичей о возможности подключить газ

Актуальные вопросы газификации и догазификации Псковской области обсудили губернатор региона Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Совещание прошло на площадке правительства области. По оценке Сергея Густова, она была очень плодотворная. Участники поговорили об основных вопросах сотрудничества правительства региона и группы компаний «Газпром межрегионгаз».
Гендиректор также отметил, что в части догазификации компания «Газпром» справляется со всеми заявками. Более того, наметился разрыв между 16,5 тысячи исполненных до границ участка объектов и 8,5 тысячи только подключенных.
Он уверен, что в этом случае необходимо объединить усилия для информирования населения и жителей псковских сел и деревень о том, что газ находится у них на границах земельного участка: «Это я говорю про объекты, где люди уже написали заявление. Мы выполнили свою часть работы. Теперь ответственность наша совместная с властью».
Третий момент, который обсудили спикеры, — выполнение схем расположения объектов газоснабжения населенных пунктов. Сергей Густов подчеркнул, что их не имеют еще 165 населенных пунктов. Участники договорились закончить эту работу в ближайшее время.
«Программа 2026-2030 - новая пятилетняя - тоже очень огромная в области, стоит около девяти миллиардов, это газификация новых населенных пунктов. В целом могу сказать, что при выполнении программы 2026-2030 еще 18 тысяч домов будут иметь возможность подключиться к природному газу и газ в Псковской области появится в большом количестве новых населенных пунктов», — резюмировал гендиректор.