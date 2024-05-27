ЖКХ

Четыре улицы в Великих Луках обесточат 28 мая для ремонтных работ

Четыре улицы в Великих Луках обесточат 28 мая в связи с проведением ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Для производства ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будут отключены от электроэнергии: