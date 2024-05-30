ЖКХ

Крышу дома на улице Санаторной капитально отремонтировали в Пскове

Работы по капитальному ремонту крыши дома №1 на улице Санаторной завершили в Пскове в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2024 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

На объекте работала подрядная организация ООО «Гриал» в соответствии с договором от 14 декабря 2023 года 118/КР.

Рабочие провели демонтаж старого кровельного покрытия, отремонтировали и покрыли составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнили устройство тепо-, паро- и звукоизоляции чердачного помещения, устройство ходов на чердаке, прочистили вентиляционные каналы.

Произведен монтаж новой фальцевой кровли, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Также подрядчик выполнил ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установил колпаки и решетки.

Работы выполнили в установленный срок в полном объеме и с должным качеством, приемочная комиссия состоялась 21 мая.