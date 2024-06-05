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Псковская область, Сбер и РЭО объединят усилия по созданию современной инфраструктуры для обращения с отходами

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заключили правительство Псковской области, «Российский экологический оператор» и Сбер. На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 7 июня, документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках сотрудничества стороны расширят доступ к финансированию масштабных инвестпроектов по строительству объектов обработки, утилизации и размещения ТКО в Псковской области.

«Сбер готов рассмотреть возможность финансирования проектов в данной отрасли, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Мы рассчитываем, что результатом нашего сотрудничества станет значительное улучшение экологической ситуации, как в регионе, так и в стране в целом».

В Псковской области при объединенных усилиях РЭО, Сбера и правительства региона будет создана современная инфраструктура для обращения с отходами в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Новые объекты позволят региону достичь необходимых показателей по обработке и переработке ТКО. «В рамках соглашения РЭО окажет поддержку проекту. Строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области сейчас находится в активной фазе, генеральным подрядчиком выступает „Экоцифра“, дочерняя компания РЭО», — сообщил гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя подписанный документ, отметил, что сфера обращения с ТКО — это сложная сфера практически для всех субъектов РФ. «Наше соглашение со Сбером и РЭО нацелено на реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области по федеральному проекту. Работы предстоит много, но уверен, что с такими партнёрами мы выполним все поставленные задачи. После запуска комплекса все существующие свалки в регионе будут закрыты и пойдут под рекультивацию», — сказал Михаил Ведерников.

Напомним, комплексный объект по переработке ТКО строится в Палкинском районе Псковской области. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год.