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Способы сэкономить на плате за газ перечислили псковичам

11.06.2024 16:08|ПсковКомментариев: 0

Оплачивать газ в квартире или частном доме нужно ежемесячно — до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если сделать это позже, к начисленной сумме прибавится пеня за несвоевременную оплату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков». 

«Если уезжаете в отпуск или командировку, лучше совершить авансовый платеж или уже в поездке воспользуйтесь электронными платежными сервисами на официальном сайте компании», - посоветовали псковичам. 

Если в квартире или доме установлен счетчик газа, не стоит забывать своевременно передавать его показания. Делать это нужно до конца каждого месяца. Это удобно делать как при оплате квитанции, так и в «Личном кабинете абонента». Можно передать и с мобильного телефона, отправив SMS-сообщение, через автоматизированную систему или позвонить по телефону и сообщить показания оператору. Номера телефонов указаны на сайте компании.

«Важно! Если вы не передаете показания счётчика, первые 3 месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению за год. Затем считают по нормативам, а это — дороже! Перерасчет займёт время», - предупредили в компании. 

«Умный» счетчик имеет возможность передачи данных напрямую поставщику газа посредством телеметрии. Передача показаний происходит в соответствии с запрограммированным расписанием и может осуществляться как один раз в день, так и раз в месяц без участия потребителя.

Прибор приводит объем газа к стандартным условиям по температуре и давлению, создает и хранит архив показаний, что всегда позволяет отследить объём потребления, проанализировать и, при необходимости, скорректировать его расход, сокращая издержки. «Умные» приборы учета газа в составе интеллектуальных систем могут сигнализировать о возникновении аварийных ситуаций, отслеживать выход контролируемых параметров газа за допустимые пределы. А в случае, если произошел какой-то сбой, например, прекратилось газоснабжение, это будет зафиксировано.

При оплате услуг за газ через платежных агентов взимается комиссия. Процент комиссии у всех разный. Можно выбрать агента, взимающего наименьшую сумму за проведение платежа. Но проще и без комиссии произвести оплату дистанционно в «Личном кабинете абонента» или при визите в офисе компании.

Нужно следить за сроком поверки своего прибора учета газа. Поверочный интервал указан в документах на прибор. Он может составлять от 3 до 12 лет. За три месяца до окончания поверки поставщик напоминает об этом в квитанциях или уведомлениях.

«Важно! Если вы не сделали поверку, начисления производятся по нормативам потребления. В частных домах с большой площадью с газовым отоплением суммы могут вырасти в разы», - подчеркнули газовики. 

Отдельный совет подготовили для тех, кто продолжительное время не проживает в квартире, уехал на лето на дачу или в отпуск: «Абоненты, в чьих квартирах не установлен счётчик, могут заблаговременно обратиться к поставщику газа и сообщить о планируемом неиспользовании газа. В согласованное время придет контролер и поставит специальное устройство. В этот период начисления производиться не будут. Перед возвращением так же согласуйте дату и время визита контролера для снятия устройства. Данная услуга бесплатная».

Теги: #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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