Около 20% абонентов «Газпрома» в Пскове передают показания электронно

Возможностью передать показания счетчиков газа через электронные «Личные кабинеты» пользуются уже около 20% абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Более 35% абонентов пользуются альтернативными электронным «Личным кабинетам» удаленными сервисами:
По прежнему популярным способом (30%) остается передача показаний при оплате квитанций через банки и «Почту России».
Чуть более 14% абонентов предпочитают передавать показания в клиентских центрах компании.
«Для удобства абонентов мы развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность всегда иметь под рукой информацию о своем лицевом счете, своевременно передавать показания счетчиков и оплачивать счета за газ без комиссии», - отметила начальник службы по работе с потребителями в г. Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.