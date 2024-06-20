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Ход строительства очистных сооружений в Порхове оценили Александр Котов и Нинель Салагаева

Строительство очистных сооружений в Порхове близится к финишному этапу. В очередной рабочей планёрке на объекте вместе с главой района Юрием Семеновым приняли участие председатель областного Собрания Александр Котов и вице-губернатор Нинель Салагаева, сообщается в группе регионального парламента в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Основные строительные работы уже завершены, на объекте продолжается монтаж оборудования, работают 22 человека. В ближайшие недели подрядчик ожидает прибытия ёмкостей, которые завод-изготовитель выполняет под заказ – это последние элементы комплекса очистки стоков, которые должны поступить на строительную площадку.

Гендиректор компании «Эколос-ПроектСтрой» Николай Потапов провёл участников планёрки по всему объекту, рассказав о цепочке технологического процесса. На сегодняшний день ни один из этапов завершающейся стройки не вызывает вопросов, подрядчик успешно взаимодействует и с заказчиком – администрацией Порховского района, и с Управлением капитального строительства.

«Дорога расчищена – администрация для реализации этого проекта сделала всё, что было возможно. Рассчитываем на такое же ответственное отношение со стороны подрядчика», - подчеркнул важность очистных сооружений для Порхова Юрий Семенов.

Александр Котов поинтересовался, удалось ли местным властям прийти к общему решению с Порховским маслосырзаводом, чьи объёмы учтены при проектировании очистных сооружений. По словам Юрия Семенова, переговоры продолжаются, но администрация чётко обозначила свою позицию: поступающие с предприятия стоки должны чётко соответствовать трём установленным параметрам, лаборатория Горводоканала будет делать необходимые анализы, чтобы сберечь дорогостоящий объект, построенный за федеральные средства.

Нинель Салагаева отметила динамику работ на объекте. «Но в ваших интересах ускориться», - обратила внимание вице-губернатор и напомнила о важности своевременного документального оформления выполненных объёмов, фиксации внесённых изменений, сверки паспортов оборудования с заявленным в смете. Николай Потапов пообещал не подвести ни главу района, ни подрядную организацию.

В заключение Александр Котов посоветовал строителям не забывать о планировочных работах и благоустройстве – закончить эту часть проекта необходимо, пока позволяет погода.