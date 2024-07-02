ЖКХ

Псковские газовики подвели предварительные итоги работы в первом полугодии 2024 года

В «Газпром газораспределение Псков» подвели предварительные итоги работы в первом полугодии 2024 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, с начала января 2024 года по догазификации построено более 103 км газопроводов. Выполнено 638 пусков газа.

Общее количество принятых заявок на догазификацию от жителей Псковской области превышает 18,4 тыс., заключено более 18,2 тыс. договоров на бесплатное подведение газовых сетей к участкам. Из них свыше 14 тыс. исполнено до границ земельных участков, включая нулевые врезки.

Продолжается работа по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 гг.

В частности, завершено строительство межпоселковых газопроводов до деревень Синяя Никола, Влесно и к площадке Великолукского свиноводческого комплекса в Красногородском районе. Также построен межпоселковый газопровод Иваново-Опухлики для дальнейшей газификации деревень Иваново, Опухлики, Чижевщина, Крупевицы и Гололобы.

«Газпром газораспределение Псков» приступили к строительно-монтажным работам в Великолукском районе. Началось строительство межпоселкового газопровода – связки ГРС Великие Луки- ГРС Новосокольники для последующей газификации д. Жигари. Также начались работы по строительству магистральных газопроводов -отводорв для газификации Пушкинских Гор и Новоржева.

Еще по 4-м объектам завершены проектно-изыскательские работы и по 6-ти объектам определен генподрядчик, уже ведутся подготовительные работы для начала строительно-монтажных работ;

Для газификации 15 населенных пунктов в Великолукском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Невельском, Пушкиногорском, Усвятском районах завершены проектно-изыскательские работы на строительство внутрипоселковых газопроводов.

Также ведется постоянная работа по повышению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Происшествий и пострадавших при использовании газа в быту не зафиксировано.

«Благодаря слаженной работе с правительством области мы продолжаем реализацию программы догазификации региона. Напоминаем всем жителям, что присоединиться к программе можно в любой момент, подав заявку. А более 3000 домовладений уже подключено к природному газу», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.