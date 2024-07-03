ЖКХ

Энергетики восстановили почти 3000 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

«Россети Северо-Запад» восстановили 2820 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после второго за 5 дней урагана. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Энергетики включили 141 линию электропередачи и 1905 трансформаторных подстанций.

В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

На смене 189 бригад, задействованы 195 единиц техники. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.