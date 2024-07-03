ЖКХ

Больше 350 тонн мусора вывезли в Пскове и Псковском районе 6 июля

По итогам субботы вывезено чуть больше 350 тонн мусора. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Значительная часть этого объёма - ТКО Запсковья. По целому ряду МКД там серьёзное перенакопление отходов, поэтому продолжаем уделять этому району особое внимание», - рассказал губернатор.

Работа идет и над увеличением одновременного числа собственных машин на маршрутах. Для этого проводится обучение водителей – сегодня уже несколько новых специалистов вышли на работу.

«По вашим обращениям формируются отдельные утренние маршруты, которые отрабатывает региональная "Экогрупп". Напоминаю, что проблемные адреса имеет смысл давать по номеру 122. Операторы принимают все сигналы, систематизируют и передают ответственным лицам», - заключил губернатор.