ЖКХ

Директор «Нового квартала»: Для здоровой конкуренции «управляек» должно стать меньше

Для появления здоровой конкуренции управляющих организаций в Пскове должно стать значительно меньше. Об этом директор управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сегодня управляющие компании даже чесаться не будут ради своей репутации, потому что безнаказанность. Этим пользуются, бумага все стерпит. А у людей в квартирах уже грибы растут, уже пора обращаться к другим органам», – рассказал Антон Васильев.

Он отметил, что для появления здоровой конкуренции среди управляющих компаний в Пскове их должно стать значительно меньше.

«Для здоровой конкуренции должно быть не 125, а гораздо меньше управляющих компаний. Когда все будут бороться за свою репутацию, отвечать за свои действия и полноценно регулироваться – так это должно работать», - заключил Антон Васильев.