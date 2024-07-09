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На чистую воду

11.07.2024 10:57|ПсковКомментариев: 0

Многих в детстве учили, что воду из-под крана пить нельзя ни при каких обстоятельствах. Перед употреблением её было принято кипятить, сейчас вместо этого зачастую используют различные фильтры. Но есть и те, кто уже избавился от такой необходимости и смело употребляет воду в домах и квартирах без дополнительной очистки.

Псковская Лента Новостей выяснила, есть ли такая возможность у жителей города Великие Луки, который принимает активное участие в федеральном проекте «Чистая вода». Какие сооружения для очистки появились на юге области за последнее время? Что думают сами горожане о качестве питьевой воды из централизованной системы? Почему она гораздо безопаснее той, что берётся из других источников? Ответы в нашем материале.

 

«Город может быть спокоен»

Существующие водопроводные сети и скважины во многих населённых пунктах региона используются уже порядка полувека и изрядно обветшали. К примеру, в Великих Луках станция биохимической очистки воды от сероводорода была построена в далёком 1983-м году. Со временем качество фильтрации перестало соответствовать нормативам, поскольку старение и износ здания объекта, трубопроводов и оборудования приводили к снижению их эксплуатационных характеристик.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» была реконструирована станция, на эти цели из федерального бюджета в общей сложности выделили около 120 млн рублей.

Работы на объекте велись в течение трёх лет и завершились в июне 2023 года. Были обновлены отделения исходной и очищенной воды, полностью заменены стальные трубопроводы на полиэтиленовые, установлены новая запорная арматура и приборы учёта, произведена реконструкция всех шести реакторов, в которых происходит очистка. Кроме того, на станции оборудовали современные плиты перекрытия, выполнили гидроизоляцию стен и днищ реакторов. В результате реконструкции системы управления и диспетчеризации были автоматизированы, а оборудование по очистке воды из скважин теперь полностью соответствует современным стандартам. Не забыли также о внутренней и наружной отделке здания, благоустройстве прилегающей территории.

На сегодняшний день мощность модернизированной станции биохимической очистки воды от сероводорода составляет 24 тысячи кубометров в сутки. Новый объект обеспечил доступ к соответствующей нормативам питьевой воде для 4,2 тысяч жителей города Великие Луки.

«В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Великих Луках в 2023 году выполнили реконструкцию станции биохимической очистки воды (3 этап) на сумму 28 миллионов 103 тысячи рублей. Это позволило повысить надежность и качество водозабора, увеличить производительность станции. Ближайшее время город может быть спокоен, вода будет поступать и на предприятия, и в дома», – рассказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Кроме того, в рамках инвестиционного соглашения местного «Горводоканала» с региональным комитетом по тарифам и энергетике в городе каждый год меняют свыше километра кольцевого водовода, чтобы повысить устойчивость и надёжность функционирования централизованной системы водоснабжения. Большую часть уже заменили, в ближайшие годы планируется завершить проект.

«Реализация всех запланированных мероприятий позволит значительно повысить качество воды, поступающей в дома великолучан. Очень важно, чтобы чистая вода была доступна каждому жителю нашего города, поскольку качественная вода - это, прежде всего, здоровье наших горожан», - подчеркнули в администрации Великих Лук.

Запахов нет, есть осадок

Мы решили поинтересоваться у великолучан, что они думают по поводу качества воды, приходящей в их дома по централизованной системе.

«Нормальная вода. В чай и кофе кипятим, а так, в основном, пьём прямо из-под крана - немного пропустим и пьём. Запаха и какого-то необычного вкуса, примесей - ничего такого нет, осадка тоже нет. В принципе, и накипи на чайнике мало», - поделилась наблюдениями Анастасия, проживающая в многоквартирном доме на улице Дворецкой.

Жительница соседней многоэтажки Анна того же мнения: вода из крана пригодна для питья и других нужд, в дополнительной очистке не нуждается. «Мы, конечно, на всякий случай пропускали через фильтр - просто по привычке, потому что всегда так делали в Пскове. По сравнению с областным центром вода в Великих Луках - земля и небо. Великолукскую вполне можно пить без кипячения, фильтрации, она ничем не отдаёт, мягкая. На суп и прочие блюда всегда набираем просто из-под крана. Мыться тоже комфортно, кожу не сушит, в отличие, к примеру, от воды в квартире родителей в Порхове - там вообще ужас какой-то, одна известь, ни пить, ни мыться ей невозможно. Родители раньше ездили на родник, что тоже сомнительно, теперь покупают в водоматах», - рассказала наша собеседница. Она заметила, что в Великих Луках небольшой осадок в чайнике всё же присутствует, но образуется он в течение месяца-двух в совсем небольших количествах.

«На Дворецкой вода всегда была лучше, жил там раньше», - заметил великолучанин Василий, который перебрался на улицу Вокзальную. Теперь он всегда кипятит воду, фильтрами не пользуется. «Кипятим и пьём. Пивали и лучше, конечно… Запахов нет, но есть белый осадок», - добавил он.

«Воду мы обязательно кипятим перед употреблением, потому что из-под крана она идёт с каким-то непонятным привкусом. В чайнике накипи много», - рассказала Любовь, семья которой живёт в многоквартирном доме на улице Розы Люксембург.

О наличии белого осадка говорит и Александр, квартира которого расположена в доме на площади Юбилейной. «Запаха не чувствуем, а с осадком проблема. Из-под крана не пьем, покупаем кувшин с картриджами, он выручает, и для душа тоже купили картридж. А если из крана кипятить, то весь чайник в белом налёте жирным слоем. У родителей тоже кувшин. Но, судя по тому, что стиральная и посудомоечная машина не ломаются, всё не так страшно», - отметил великолучанин.

Александр меняет фильтр каждые два месяца

Горожанка Светлана также предпочитает использовать пластиковый фильтр для очистки воды и дополнительно кипятить её. «Воду не пьем из-под крана, я вообще сырую воду не пью, только кипяченую. У меня кувшины-фильтры, запахов нет, осадок белый есть. Но я, например, знаю, какие накипи собираются у мамы в Пушкинских Горах. У нас минимум по сравнению с ними», - уточнила она.

Судя по тому, что сообщают жители частного сектора в Великих Луках, наличие белого осадка - проблема не только многоэтажек. «У нас дом на окраине города, вода поступает из колодца. При своевременной очистке от ила и прочих загрязнений она стабильно чистая, ничем не пахнет и на вкус не отличается от той, что продаётся в бутылках в магазинах. А вот осадок просто жуткий - из чайника два раза в неделю вытряхиваю белые хлопья. У всех соседей та же история», - рассказала горожанка.

Безопасна в любом случае

Мы обратились за разъяснениями к завкафедрой химии ПсковГУ Ларисе Никольской, которая более десяти лет занимается вопросами питьевого водоснабжения на территории региона и исследует природные воды различного уровня залегания.

Относительно белой накипи, которая образуется в чайниках великолучан, она затруднилась дать однозначный ответ. Специалист пояснила, что отложения на стенках абсолютно всех нагревательных приборов - чайников, стиральных машинок, батарей отопления - вызывает повышенное содержание солей кальция и магния. И в регионе действительно есть проблема с подавлением данных компонентов и жёсткости воды, но она более актуальна для северной части.

«Особенностью Псковской области является то, что часть области лежит на известняковых грунтах, особенно северные районы. Из этого грунта вымывается повышенное содержание солей кальция и магния, поэтому в природной воде очень высокие показатели жёсткости. Это проблема всех подземных водозаборов. На юге области немного другая картина, тоже связанная со специфичностью грунтов - не так много известняков, там уже водно-болотная система (Полистовский заповедник, Бежаницы и так далее). Но есть повышенное содержание сероводорода в подземных источниках», - рассказала Лариса Никольская.

По её словам, указанные различия обуславливают необходимость внедрения разных систем водоподготовки в Пскове и Великих Луках. И многоступенчатая работа, которая на данный момент проводится в рамках нацпроекта, направлена на поэтапное улучшение систем водоснабжения.

Специалист напомнила, что ряд населённых пунктов по-прежнему запитывается из поверхностных источников водозабора, в том числе Псков - до сих пор часть питьевой воды в дома горожан поступает из реки Великой. «Город Остров, Опочка и так далее - все населенные пункты, которые лежат вдоль реки Великой, имеют поверхностные водозаборы. Преимуществом воды из таких источников является то, что там меньше солей кальция и магния, вода более мягкая. Однако, в случае поступления воды из поверхностных водотоков возникает необходимость снятия цветности и борьбы с органическими загрязнениями. Поэтому наиболее оптимальным считается использование подземных водозаборов, когда вода берется из глубинных скважин. Но и они имеют ряд своих недостатков», - уточнила завкафедрой. В частности, при переходе с поверхностного водозабора на подземный требуется более глубокая очистка от солей кальция, магния и железа. И новые станции, которые возводят в регионе, позволяют это делать и получать более качественную питьевую воду.

Лариса Никольская обратила внимание, что вода из централизованной системы водоснабжения гораздо более безопасна, так как чётко контролируется, нежели из других источников — родников, колодцев. «Природные источники водоснабжения ещё более загрязнены, чем источники централизованной системы. Далеко не из всех родников течёт чистая вода, пользоваться можно только теми, которые постоянно контролируются. Основной проблемой родников и колодцев является бактериальное загрязнение, оно очень опасно, так как различные формы бактерий, вирусов могут вызывать целый ряд заболеваний. Вода из централизованной системы лишена этих недостатков, она безопасна для организма человека в любом случае, потому что специальным образом обработана, в том числе от бактериального загрязнения», - заявила специалист.

При этом она заметила, что для надёжности любую воду лучше пить после кипячения. Централизованная система позволяет не подвергать воду термообработке, однако многое зависит от способа водозабора. К тому же, в некоторых районах вода хлорируется и её нужно отстаивать. «Сырую воду из родников я точно не советую пить. Она может содержать болезнетворные бактерии и микробы. Её если и пить, то кипяченой», - ещё раз подчеркнула эксперт.

Тем же, кто предпочитает пить воду без кипячения, она посоветовала покупать бутилированную, которая проходит специализированную подготовку, изготавливается в соответствии со стандартами и не имеет ограничений на использование в любом виде.

А вот в случае с водоматами стоит иметь в виду, что вода может загрязняться уже в таре, которую использует потребитель. Многоразовые пластиковые бутылки ПЭТ (которые, по сути, являются одноразовыми и должны направляться на утилизацию сразу после опустошения) зачастую не проходят должной очистки и обработки, в результате чего могут загрязнить даже воду из чистого источника. «Мы не можем отмыть полиэтиленовую тару так, как стеклянную - если трёхлитровую банку ещё можно вымыть, и она не будет содержать никаких загрязнений, то пластиковую посуду не получится. Так что даже вода из водоматов, которую набирают в многоразовую тару, может оказаться загрязненной, её тоже лучше употреблять для питья в кипяченом виде. Либо следить за чистотой тары», - подытожила Лариса Никольская.

Псковская область с 2019 года активно участвует во всех федеральных программах и проектах, которые касаются модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе «Чистая вода». Благодаря этому уже 84,1% населения (городского – 97,09%) обеспечены качественной питьевой водой - это довольно хороший показатель. Но работы предстоит ещё много, так как остаются объекты, требующие реконструкции, в том числе на юге области. Многое зависит и от самих людей, их подхода к организации своего питания. Эксперты советуют пользоваться только проверенными источниками водоснабжения, а в случае возникновения подозрений относительно их чистоты лучше перестраховаться и прокипятить жидкость.

Ульяна Лаблюк

Теги: #водомат #Чистая вода #вода #водоснабжение #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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