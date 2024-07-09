На чистую воду

Многих в детстве учили, что воду из-под крана пить нельзя ни при каких обстоятельствах. Перед употреблением её было принято кипятить, сейчас вместо этого зачастую используют различные фильтры. Но есть и те, кто уже избавился от такой необходимости и смело употребляет воду в домах и квартирах без дополнительной очистки.
Псковская Лента Новостей выяснила, есть ли такая возможность у жителей города Великие Луки, который принимает активное участие в федеральном проекте «Чистая вода». Какие сооружения для очистки появились на юге области за последнее время? Что думают сами горожане о качестве питьевой воды из централизованной системы? Почему она гораздо безопаснее той, что берётся из других источников? Ответы в нашем материале.
Существующие водопроводные сети и скважины во многих населённых пунктах региона используются уже порядка полувека и изрядно обветшали. К примеру, в Великих Луках станция биохимической очистки воды от сероводорода была построена в далёком 1983-м году. Со временем качество фильтрации перестало соответствовать нормативам, поскольку старение и износ здания объекта, трубопроводов и оборудования приводили к снижению их эксплуатационных характеристик.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» была реконструирована станция, на эти цели из федерального бюджета в общей сложности выделили около 120 млн рублей.
Работы на объекте велись в течение трёх лет и завершились в июне 2023 года. Были обновлены отделения исходной и очищенной воды, полностью заменены стальные трубопроводы на полиэтиленовые, установлены новая запорная арматура и приборы учёта, произведена реконструкция всех шести реакторов, в которых происходит очистка. Кроме того, на станции оборудовали современные плиты перекрытия, выполнили гидроизоляцию стен и днищ реакторов. В результате реконструкции системы управления и диспетчеризации были автоматизированы, а оборудование по очистке воды из скважин теперь полностью соответствует современным стандартам. Не забыли также о внутренней и наружной отделке здания, благоустройстве прилегающей территории.
«В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Великих Луках в 2023 году выполнили реконструкцию станции биохимической очистки воды (3 этап) на сумму 28 миллионов 103 тысячи рублей. Это позволило повысить надежность и качество водозабора, увеличить производительность станции. Ближайшее время город может быть спокоен, вода будет поступать и на предприятия, и в дома», – рассказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кроме того, в рамках инвестиционного соглашения местного «Горводоканала» с региональным комитетом по тарифам и энергетике в городе каждый год меняют свыше километра кольцевого водовода, чтобы повысить устойчивость и надёжность функционирования централизованной системы водоснабжения. Большую часть уже заменили, в ближайшие годы планируется завершить проект.
Мы решили поинтересоваться у великолучан, что они думают по поводу качества воды, приходящей в их дома по централизованной системе.
«Нормальная вода. В чай и кофе кипятим, а так, в основном, пьём прямо из-под крана - немного пропустим и пьём. Запаха и какого-то необычного вкуса, примесей - ничего такого нет, осадка тоже нет. В принципе, и накипи на чайнике мало», - поделилась наблюдениями Анастасия, проживающая в многоквартирном доме на улице Дворецкой.
Жительница соседней многоэтажки Анна того же мнения: вода из крана пригодна для питья и других нужд, в дополнительной очистке не нуждается. «Мы, конечно, на всякий случай пропускали через фильтр - просто по привычке, потому что всегда так делали в Пскове. По сравнению с областным центром вода в Великих Луках - земля и небо. Великолукскую вполне можно пить без кипячения, фильтрации, она ничем не отдаёт, мягкая. На суп и прочие блюда всегда набираем просто из-под крана. Мыться тоже комфортно, кожу не сушит, в отличие, к примеру, от воды в квартире родителей в Порхове - там вообще ужас какой-то, одна известь, ни пить, ни мыться ей невозможно. Родители раньше ездили на родник, что тоже сомнительно, теперь покупают в водоматах», - рассказала наша собеседница. Она заметила, что в Великих Луках небольшой осадок в чайнике всё же присутствует, но образуется он в течение месяца-двух в совсем небольших количествах.
«На Дворецкой вода всегда была лучше, жил там раньше», - заметил великолучанин Василий, который перебрался на улицу Вокзальную. Теперь он всегда кипятит воду, фильтрами не пользуется. «Кипятим и пьём. Пивали и лучше, конечно… Запахов нет, но есть белый осадок», - добавил он.
«Воду мы обязательно кипятим перед употреблением, потому что из-под крана она идёт с каким-то непонятным привкусом. В чайнике накипи много», - рассказала Любовь, семья которой живёт в многоквартирном доме на улице Розы Люксембург.
О наличии белого осадка говорит и Александр, квартира которого расположена в доме на площади Юбилейной. «Запаха не чувствуем, а с осадком проблема. Из-под крана не пьем, покупаем кувшин с картриджами, он выручает, и для душа тоже купили картридж. А если из крана кипятить, то весь чайник в белом налёте жирным слоем. У родителей тоже кувшин. Но, судя по тому, что стиральная и посудомоечная машина не ломаются, всё не так страшно», - отметил великолучанин.
Александр меняет фильтр каждые два месяца
Горожанка Светлана также предпочитает использовать пластиковый фильтр для очистки воды и дополнительно кипятить её. «Воду не пьем из-под крана, я вообще сырую воду не пью, только кипяченую. У меня кувшины-фильтры, запахов нет, осадок белый есть. Но я, например, знаю, какие накипи собираются у мамы в Пушкинских Горах. У нас минимум по сравнению с ними», - уточнила она.
Судя по тому, что сообщают жители частного сектора в Великих Луках, наличие белого осадка - проблема не только многоэтажек. «У нас дом на окраине города, вода поступает из колодца. При своевременной очистке от ила и прочих загрязнений она стабильно чистая, ничем не пахнет и на вкус не отличается от той, что продаётся в бутылках в магазинах. А вот осадок просто жуткий - из чайника два раза в неделю вытряхиваю белые хлопья. У всех соседей та же история», - рассказала горожанка.
Мы обратились за разъяснениями к завкафедрой химии ПсковГУ Ларисе Никольской, которая более десяти лет занимается вопросами питьевого водоснабжения на территории региона и исследует природные воды различного уровня залегания.
Относительно белой накипи, которая образуется в чайниках великолучан, она затруднилась дать однозначный ответ. Специалист пояснила, что отложения на стенках абсолютно всех нагревательных приборов - чайников, стиральных машинок, батарей отопления - вызывает повышенное содержание солей кальция и магния. И в регионе действительно есть проблема с подавлением данных компонентов и жёсткости воды, но она более актуальна для северной части.
По её словам, указанные различия обуславливают необходимость внедрения разных систем водоподготовки в Пскове и Великих Луках. И многоступенчатая работа, которая на данный момент проводится в рамках нацпроекта, направлена на поэтапное улучшение систем водоснабжения.
Специалист напомнила, что ряд населённых пунктов по-прежнему запитывается из поверхностных источников водозабора, в том числе Псков - до сих пор часть питьевой воды в дома горожан поступает из реки Великой. «Город Остров, Опочка и так далее - все населенные пункты, которые лежат вдоль реки Великой, имеют поверхностные водозаборы. Преимуществом воды из таких источников является то, что там меньше солей кальция и магния, вода более мягкая. Однако, в случае поступления воды из поверхностных водотоков возникает необходимость снятия цветности и борьбы с органическими загрязнениями. Поэтому наиболее оптимальным считается использование подземных водозаборов, когда вода берется из глубинных скважин. Но и они имеют ряд своих недостатков», - уточнила завкафедрой. В частности, при переходе с поверхностного водозабора на подземный требуется более глубокая очистка от солей кальция, магния и железа. И новые станции, которые возводят в регионе, позволяют это делать и получать более качественную питьевую воду.
Лариса Никольская обратила внимание, что вода из централизованной системы водоснабжения гораздо более безопасна, так как чётко контролируется, нежели из других источников — родников, колодцев. «Природные источники водоснабжения ещё более загрязнены, чем источники централизованной системы. Далеко не из всех родников течёт чистая вода, пользоваться можно только теми, которые постоянно контролируются. Основной проблемой родников и колодцев является бактериальное загрязнение, оно очень опасно, так как различные формы бактерий, вирусов могут вызывать целый ряд заболеваний. Вода из централизованной системы лишена этих недостатков, она безопасна для организма человека в любом случае, потому что специальным образом обработана, в том числе от бактериального загрязнения», - заявила специалист.
При этом она заметила, что для надёжности любую воду лучше пить после кипячения. Централизованная система позволяет не подвергать воду термообработке, однако многое зависит от способа водозабора. К тому же, в некоторых районах вода хлорируется и её нужно отстаивать. «Сырую воду из родников я точно не советую пить. Она может содержать болезнетворные бактерии и микробы. Её если и пить, то кипяченой», - ещё раз подчеркнула эксперт.
Тем же, кто предпочитает пить воду без кипячения, она посоветовала покупать бутилированную, которая проходит специализированную подготовку, изготавливается в соответствии со стандартами и не имеет ограничений на использование в любом виде.
А вот в случае с водоматами стоит иметь в виду, что вода может загрязняться уже в таре, которую использует потребитель. Многоразовые пластиковые бутылки ПЭТ (которые, по сути, являются одноразовыми и должны направляться на утилизацию сразу после опустошения) зачастую не проходят должной очистки и обработки, в результате чего могут загрязнить даже воду из чистого источника. «Мы не можем отмыть полиэтиленовую тару так, как стеклянную - если трёхлитровую банку ещё можно вымыть, и она не будет содержать никаких загрязнений, то пластиковую посуду не получится. Так что даже вода из водоматов, которую набирают в многоразовую тару, может оказаться загрязненной, её тоже лучше употреблять для питья в кипяченом виде. Либо следить за чистотой тары», - подытожила Лариса Никольская.
Псковская область с 2019 года активно участвует во всех федеральных программах и проектах, которые касаются модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе «Чистая вода». Благодаря этому уже 84,1% населения (городского – 97,09%) обеспечены качественной питьевой водой - это довольно хороший показатель. Но работы предстоит ещё много, так как остаются объекты, требующие реконструкции, в том числе на юге области. Многое зависит и от самих людей, их подхода к организации своего питания. Эксперты советуют пользоваться только проверенными источниками водоснабжения, а в случае возникновения подозрений относительно их чистоты лучше перестраховаться и прокипятить жидкость.
Ульяна Лаблюк