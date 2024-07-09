ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» о тарифах на ЖКУ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Белоносова. Она рассказала, как формируются тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как антимонопольная служба и сфера ЖКХ соприкасаются? Как часто граждане обращаются в антимонопольную службу по вопросам, касающимся сферы ЖКХ? По каким вопросам чаще всего обращаются? Каким образом граждане могут направить обращение в антимонопольную службу? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена