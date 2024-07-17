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ЖКХ

Константин Болотин о тарифе на отведение поверхностных сточных вод в Пскове

17.07.2024 18:17|ПсковКомментариев: 1

Тариф на отведение поверхностных сточных вод в Пскове официально вступает в силу с 15 июля. Он утвержден приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области для муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Подробнее о новом тарифе и последствиях его введения для псковичей директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин расказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

 

— Уже год как «Горводоканал» эксплуатирует сети ливневой канализации. Расскажите, с какими проблемами пришлось столкнуться, как предприятие справляется с новыми задачами и какие мероприятия планируются для того, чтобы город не тонул во время ливней и активного снеготаяния?

— К сожалению, общероссийская статистика, связанная с эксплуатацией и содержанием сетей ливневой канализации, показывает, что эти сети мало кому нужны. Специализированные муниципальные службы зачастую находятся на грани банкротства, водоканалы городов, которым передаются такие сети в хозяйственное ведение, через несколько лет отказываются от содержания такого имущества и возвращают его муниципалитету. Поэтому, когда было принято решение о передаче нам в хозведение ливневых сетей, мы отдавали себе отчет, что придется столкнуться с массой проблем, таких как изношенность коллекторов и дождеприемных устройств, отсутствие локальных очистных сооружений (ЛОСов) на выпусках в водные объекты, состояние парка спецтехники для обслуживания сетей и другие проблемы. Отдельную категорию проблем составлял блок экономических вопросов – отсутствие тарифа на прием и транспортировку ливневых вод, схем ливневого водоотведения, направлений инвестирования и развития системы, не выстроенная система работы с абонентами.
— За счёт каких средств предприятие обслуживало ливневки весь предыдущий год и ведется ли мониторинг наиболее проблемных участков городских территорий с затрудненным водоотводом?

—  Весь прошлый год «Горводоканал» обслуживал ливневые сети за счет муниципальной субсидии. При этом нарабатывалась статистика по самым сложным местам системы ливневой канализации, чтобы в будущем промывать выявленные проблемные участки заблаговременно и не допускать таким образом городских наводнений. Конечно, решать вопрос помогал опытный персонал специализированной службы, который, к сожалению, в неполном составе перешел к нам на работу. Но нам удается в настоящее время в целом обеспечивать штатную работу ливневки, конечно, в случае залповых сбросов иногда возникают подтопления, но они носят локальный и временный характер и оперативно устраняются.

—  Работа над установкой тарифа прорабатывалась весь прошлый год. В итоге тариф утвержден только для юридических лиц или для населения тоже?

—  Нет, важно сказать, что нашими абонентами по приему ливнестоков будут только юридические лица, с населения плата за прием и транспортировку ливневых вод взиматься не будет.

Комитет по тарифам и энергетике Псковской области утвердил нам тариф в размере 19 рублей за кубометр с НДС на ливневое водоотведение. Тариф начал действовать с 15 июля этого года. Мы уже начали работу по созданию базы абонентов ливней канализации. Поскольку функционирование хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций регулируются единым законодательством, договоры на прием ливнестоков будут похожи на соответствующие договоры хозяйственно-бытового водоотведения, различия в основном будут касаться методики определения объемов сточных вод.

— Во многих регионах тариф на ливневку введен давно. Если сравнивать с соседним областями, псковский тариф получился выше или ниже?

— Конечно, первоначально мы ознакомились с опытом коллег из других регионов, которым уже ранее были переданы функции по обслуживанию «ливневок», провели мониторинг установленных тарифов. Мониторинг показал, что впервые устанавливаемый тариф на ливневку, как правило, был выше, чем в последующие годы. Например, в Великом Новгороде при первичном обращении для МУП «Новгородский водоканал» в 2017 году был установлен тариф в размере 20,84 рубля за м3. На сегодняшний день действующий тариф у них составляет 17,23 рубля. Законодательством предусмотрено, что при первичном установлении тарифа применяются расчетные нормативные значения по основным показателям (электроэнергия, химреагенты, материалы и т. д.), которые в последующие годы корректируются уже с учетом фактических данных.

У нас тоже проходило не все так гладко, мы дважды обращались в орган регулирования - комитет по тарифам Псковской области - за рассмотрением расчетных показателей и обосновывающих документов.

К моменту принятия решения об установлении тарифа у нас появились не только нормативные значения, но и определенные фактические показатели, которые мы учли. Таким образом, утвержденный на сегодня тариф в размере 15,96 рубля за м3 без учета НДС практически сопоставим с другими регионами:

Предприятие, обслуживающие ливневую канализацию

город

Тариф с июля 2024 года, руб/м3 без НДС

МУП «Новгородский Водоканал»

г. Великий Новгород

17,23

МУП «Водоканал»

г. Череповец

20,77

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург

30,60

ООО «Тверь Водоканал»

г.Тверь

26,05

УМУП «Ульяновскводоканал»

г.Ульяновск

23,57

 

— Если говорить о специфике ливневой системы. Что вообще представляет собой ливневая канализация? И в чем кроются нюансы обслуживания такой системы? Есть ли существенные отличия от хозяйственно-бытовой?

— Сравнивая работу двух цехов – обслуживающих хозяйственно-бытовую и ливневую канализации, которые выполняют вроде как похожую работу по обслуживанию самотечных коллекторов, выявились особенности обслуживания ливневой канализации. Если коммунальная канализационная система функционирует в постоянно загруженном режиме и требует непрерывного обслуживания, то ливневая канализация в сухие периоды не работает. Но все меняется, когда начинаются осадки, особенно залповые – проливные дожди и ливни. В это время система моментально наполняется, и если где-то остались замусоренные участки, то сразу начинается подтопления городской территории, и нашим сотрудникам приходится выезжать и работать не в самых комфортных условиях. Поэтому для цеха ливневой канализации самая «жаркая пора» - это как раз время, когда нет осадков и надо к ним готовиться, то есть промывать коллекторы, очищать колодцы, дождеприемные устройства, резервуары дренажных насосных станций и т. д.

— Как установленный тариф повлияет на развитие системы отвода поверхностных вод?

— Что касается перспектив развития и модернизации системы ливневого водоотведения, то они в основном связаны с разработкой и реализацией инвестиционной программы предприятия. К сожалению, на данном этапе разработка такой программы невозможна в связи с отсутствием утвержденных схем ливневого водоотведения, вопрос создания которых относится к компетенции органов местного самоуправления. Но работа в этом направлении идет. Администрацией Пскова ведет подготовительные работы по разработке таких схем и поиска источника финансирования.

Беседовала Анастасия Мишуковская 

Пресс-портрет
Болотин Константин Васильевич Депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал»
Теги: #ливневая канализация
Источник: Псковская Лента Новостей
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