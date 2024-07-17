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Псковские дачники должны заменить устаревшие мусорные контейнеры до 25 августа

24.07.2024 14:57|ПсковКомментариев: 1

Жители садовых некоммерческих товариществ Псковского района должны заменить устаревшие мусорные контейнеры на новые. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Сейчас проходит унификация подходов к вывозу мусора на всей территории Псковской области. В том числе это касается обновления всей инфраструктуры.

«Есть СНТ с давным-давно устаревшими мусорными контейнерами. При расчетном сроке эксплуатации в 10 лет они стоят в 2, а то и в 3 раза дольше. Новая современная техника просто лишена возможности работать с такими бункерами. Единственная машина, которая может этим заниматься, дышит на ладан. Мы ее взяли в аренду у предыдущего регоператора. Но она постоянно будет ломаться и тем самым срывать сроки вывоза мусора в СНТ», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что проблема немассовая. Всего таких контейнеров, например, в Псковском районе насчитывается около 70 штук. Тем не менее, чтобы их вывозить, региону нужно закупать дополнительно специализированные машины стоимостью более 14 миллионов рублей за каждую.

«Тратить такие деньги для сохранения мусорных раритетов просто неразумно. Бункеры нужно менять. И это, согласно законодательству, зона ответственности СНТ. Поставить надо хорошие, современные контейнеры, которые стоят порядка 50 тысяч рублей, дешевые пластиковые - не подойдут. В СНТ всегда много крупногабаритного мусора, который просто-напросто такой контейнер сломает. На первый взгляд, сумма кажется большой, но при распределении на всех владельцев СНТ получится от 100 до 300 рублей единовременный платеж в зависимости от численности. Думаю, это подъемный разовый платеж», -  пояснил глава региона.

На переходный период дается месяц. До 25 августа убирать мусор будет арендованная техника. После этого «старые бункеры» обслуживаться не будут, продолжил Михаил Ведерников. 

«Рекомендую председателям СНТ как можно быстрее отработать этот вопрос. Контейнеры сейчас в наличии у производителей есть», - заключил губернатор. 

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Теги: #мусор #мусорные контейнеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия Псковские дачники должны заменить устаревшие мусорные контейнеры до 25 августа «Дружина» проследит за вывозом мусора на несанкционированную свалку в Гдове Михаил Ведерников: Вывоз бытового мусора перешёл на плановый режим Скачок цен на вывоз мусора в Псковской области не предвидится — регоператор Перезаключить договоры на вывоз ТКО в Псковской области можно удаленно  Скопившийся на площадках мусор в Псковской области обещают вывезти в ближайшее время Руководитель регоператора по ТКО призвал псковичей не складывать мусор вне контейнера У нового регоператора по обращению с ТКО в Псковской области сменился руководитель План по вывозу ТКО и КГО из Пскова и района перевыполнили за последние сутки Директор псковского «Экопрома» назвал главную причину «мусорных коллапсов»  «Особое мнение»: Директор псковского филиала «Экопрома» о смене регоператора по обращению с ТКО. 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