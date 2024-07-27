ЖКХ

Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся гроз

В Новгородской и Псковской областях прогнозируются грозы, ливни и штормовой ветер. Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

145 аварийных бригад и 152 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 180 дизельных генераторов общей мощностью 5,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Смотрите также Циклон «Кирсти» несет дожди и грозы в Псковскую область

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.