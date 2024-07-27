Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творожные истории
экзотика агротуризм
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
вакансий хоть отбавляй
«Чистая вода» в Псковской области
Без срока давности
вкусное Пушкиногорье
«Банщикам» закон не писан?
Кабельный потенциал
новый взгляд на бизнес
где в Пскове получить права
ENERGY кешбэк-игра
Господин Рейтингомер
модульный отдых
творог правда и мифы
 
 
 
ещё ЖКХ 27.07.2024 11:012 Порховский мусорный полигон закрывается 28.07.2024 18:170 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся гроз 28.07.2024 10:250 Жителей Великих Лук призвали запастись водой 27.07.2024 14:400 Горячее водоснабжение в Великих Луках возобновят раньше обещанного 27.07.2024 13:532 Площадка для временного накопления отходов создается в Палкинском районе 27.07.2024 11:012 Порховский мусорный полигон закрывается
 
 
 
Самое популярное 22.07.2024 14:430 «С днем рождения, Псков!»: какие яркие события ждут жителей и гостей города 23.07.2024 10:420 Семерых погибших в зоне спецоперации бойцов похоронили в Псковской области 25.07.2024 19:245 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии 22.07.2024 10:170 18-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими на Юбилейной в Пскове. ФОТО 23.07.2024 12:140 Парк «Волшебная гора» в Пскове готовится к открытию. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся гроз

28.07.2024 18:17|ПсковКомментариев: 0

В Новгородской и Псковской областях прогнозируются грозы, ливни и штормовой ветер. Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

145 аварийных бригад и 152 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 180 дизельных генераторов общей мощностью 5,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. 

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

Теги: #энергетики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?
В опросе приняло участие 311 человек
28.07.2024, 19:330 Спорт, мастер-классы и артисты: День города отпраздновали в Пыталово 28.07.2024, 19:100 Мошенники могут создать визуально неотличимую копию любого сайта, завил киберэксперт 28.07.2024, 19:030 Об опасности москитных сеток для детей рассказали псковские следователи 28.07.2024, 18:570 В Пскове построят лыжно-биатлонный центр с лыжероллерной трассой
28.07.2024, 18:540 Александр Борисов: Псковская земля дала России целые династии моряков 28.07.2024, 18:520 Завершается укрепление наружных стен башни Нижних решеток в Печорах 28.07.2024, 18:390 Цветы к памятному знаку на Краснофлотской набережной возложили в Великих Луках в День ВМФ 28.07.2024, 18:280 «Кажется, сегодня здесь собрался весь город!» в Пскове открылся парк «Волшебная гора»
28.07.2024, 18:170 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся гроз 28.07.2024, 17:550 До 30 сентября в Пскове появится еще один светофор 28.07.2024, 17:330 Циклон «Кирсти» несет дожди и грозы в Псковскую область 28.07.2024, 17:110 «Земное» и «небесное»: открылась выставка к 70-летию классика псковской линогравюры
28.07.2024, 16:480 Роспотребнадзор зафиксировал снижение числа острых случаев гепатита В, С и D 28.07.2024, 16:250 Мошенники взломали аккаунты псковичей на «Госуслугах» под предлогом индексации пенсий 28.07.2024, 16:020 СОБЫТИЕ: Торжественное открытие мультимедийного фонтана в Пскове 28.07.2024, 15:420 Причины головной боли в жару назвал невролог
28.07.2024, 15:210 Михаил Ведерников: Вера объединяет и вдохновляет миллионы россиян 28.07.2024, 14:581 Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского 28.07.2024, 14:360 Депутаты областного Собрания присоединились к памятному митингу в День ВМФ 28.07.2024, 14:150 Острые отравления в Псковской области в первом полугодии чаще всего происходили из-за лекарств — Роспотребнадзор
28.07.2024, 13:550 Псковские росгвардейцы приняли участие в молебне князю Владимиру 28.07.2024, 13:330 Фотофакт: Очередь к колесу обозрения выстроилась в псковском парке «Волшебная гора» 28.07.2024, 13:120 Ливни и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 29 июля 28.07.2024, 12:500 Александр Котов: Сильный и боеспособный флот всегда был гарантом безопасности и могущества России
28.07.2024, 12:301 В супружеской неверности признался каждый девятый пскович — опрос 28.07.2024, 12:090 Губка Боб, Царевна-лягушка и Красные Шапочки вышли на забег по псковской набережной 28.07.2024, 11:470 Условия для получения выплаты на погашение ипотеки назвали россиянам 28.07.2024, 11:260 Пропавшего 46-летнего мужчину нашли в Куньинском районе
28.07.2024, 11:060 День Крещения Руси празднуют православные христиане 28.07.2024, 10:450 Парк развлечений «Волшебная гора» в Пскове готовится встречать первых гостей 28.07.2024, 10:250 Жителей Великих Лук призвали запастись водой 28.07.2024, 10:030 МЧС предупреждает псковичей о грозах, ливнях и усилениях ветра
28.07.2024, 09:410 День Военно-морского флота отмечают в России 28.07.2024, 09:212 Сбербанк подарил Пскову умный фонтан 28.07.2024, 09:000 Бывшему активисту КПРФ Поршневу отказали в регистрации кандидатом на выборах главы Гдовского района 27.07.2024, 23:551 Невероятно красивое шоу! - сотни псковичей побывали на открытии мультимедийного фонтана в Пскове
27.07.2024, 22:370 Мультимедийный фонтан торжественно открыли в Пскове 27.07.2024, 22:171 Главный приз фестиваля «Псков SUP фест» достался псковичке в костюме Аватара 27.07.2024, 21:480 Псковские музыканты выпустили песню «Россия начинается здесь» 27.07.2024, 21:253 Фотофакт: Из желающих попасть на открытие фонтана в Сквере Искусств в Пскове образовалась огромная очередь
27.07.2024, 20:460 Ночной заплыв в честь Дня города состоялся на реке Великой 27.07.2024, 19:590 Товарные знаки в России будут проходить экспертизу на оскорбление чувств верующих 27.07.2024, 19:450 Псковские полицейские разыскивают мужчину со шрамами от ожогов на руках 27.07.2024, 19:240 Глава Пскова вручил заслуженные награды жителям города
27.07.2024, 18:581 Стала известна программа открытия парка «Волшебная гора» в Пскове 27.07.2024, 18:182 Псковская улица в Петербурге будет пахнуть ягодами 27.07.2024, 17:550 «Дождик не помеха»: в Псковском районе продолжаются праздничные мероприятия в честь 80-летия освобождения 27.07.2024, 17:440 Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 28 июля
27.07.2024, 17:150 Сап-карнавал в Пскове собрал в четыре раза больше участников, чем в прошлом году 27.07.2024, 16:510 Памятный знак в честь 80-й годовщины освобождения открыли в Псковском районе 27.07.2024, 16:100 «Здесь даже дожди прекрасны»: в Пушкинском Заповеднике открыли выставку работ студентов-«репинцев» 27.07.2024, 15:460 Артур Акавов провел мастер-класс на фестивале единоборств «Отечество» в Пскове
27.07.2024, 15:230 Традиционный фестиваль сап-серфинга на реке Великой. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.07.2024, 15:100 Корабли на колесах: «Парад детских колясок» прошел в Пскове 27.07.2024, 14:400 Горячее водоснабжение в Великих Луках возобновят раньше обещанного 27.07.2024, 14:140 Фестиваль единоборств «Отечество» в Пскове собрал около 100 спортсменов
27.07.2024, 13:532 Площадка для временного накопления отходов создается в Палкинском районе 27.07.2024, 13:360 Псковичи могут стать нормы ГТО на спортивном празднике в Пскове 27.07.2024, 13:110 В августе начнется монтаж оборудования экотехнопарка в Палкинском районе 27.07.2024, 12:390 Солисты Мариинки дадут в «Михайловском» концерт памяти отца Георгия Мицова
27.07.2024, 12:200 Четыреста порций ухи сварили на рыболовно-спортивном фестивале в Пскове 27.07.2024, 12:000 Игорь Иванов: Труд работников торговли — это одна из основ экономики и благосостояния 27.07.2024, 11:550 Псковичи принимают участие в первом Всероссийском цифровом форуме фонда «Защитники Отечества» в Грозном 27.07.2024, 11:370 «Это особенный праздник для всех жителей!» - губернатор поздравил с 80-й годовщиной освобождения Палкинского и Псковского районов
27.07.2024, 11:080 В Псковской области простились с военнослужащими, погибшими в ходе СВО 27.07.2024, 11:012 Порховский мусорный полигон закрывается 27.07.2024, 10:440 Любителей рыбной ловли собрал на берегу Великой фестиваль «Псковская уха 2024» 27.07.2024, 10:070 Фотофакт: В сквере на Четырех углах в Пскове идет подготовка к открытию мультимедийного фонтана
27.07.2024, 09:527 Блогер из Латвии приплыл с ребенком на плоту в Псковскую область и попросил политического убежища 27.07.2024, 09:220 Яркий праздник в честь Дня города ждет псковичей в Финском парке 27.07.2024, 09:000 Псковский и Палкинский районы отмечают 80-летие освобождения от фашистов 26.07.2024, 22:000 Признаки фейковых отзывов на маркетплейсах перечислил предприниматель
26.07.2024, 21:400 Сотрудник псковского УФСИН взял патронаж над собакой Настей из зооприюта 26.07.2024, 21:271 Фотофакт: Открытие мультимедийного фонтана репетируют в Пскове 26.07.2024, 21:220 Более трех миллионов рублей взыскали с «Экопрома» в пользу владельца порховского полигона 26.07.2024, 21:200 Размер помощи пострадавшим от ЧС и терактов в России вырастет в 1,5 раза
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru