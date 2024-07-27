Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся гроз

В Новгородской и Псковской областях прогнозируются грозы, ливни и штормовой ветер. Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
145 аварийных бригад и 152 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 180 дизельных генераторов общей мощностью 5,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.