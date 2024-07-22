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Циклон «Кирсти» несет дожди и грозы в Псковскую область

Погода Северо-Запада на предстоящей неделе будет поделена между северным антициклоном и южным циклоном. По областям, которые попадут в зону циркуляции циклона – Ленинградской, Псковской, Новгородской – в начале недели пройдут ливневые дожди и грозы, сообщает метеоцентр «Фобос».

После дождей фон температуры заметно понизится: с +20…+25 градусов в понедельник до +15…+20 градусов в середине и конце недели.

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Синоптики отметили, что воскресный день стал заключительным аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета−2024. Столбик максимального термометра, несмотря на ливень и грозу, показал в выходной чуть выше +26 градусов. И грядущая неделя ознаменует собой новый этап сезона – скромного (скупого, скудного, бережливого, экономного) лета.

В понедельник североатлантический циклон «Кирсти», пройдя штормом Прибалтику, обрушится ненастьем на северо-западные и западные регионы страны, а центр вихря выйдет на Смоленск. Далее метеоусловия ожидаются однотипными. На стыке июля и августа вся Русская равнина, оказавшись в тылу гигантского циклона, погрузится в обширный мешок прохладного полярного воздуха с температурным фоном на градус-другой ниже климатической нормы. По ночам воздух остынет до +10…+15 градусов, а в дневные часы, из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра, будет всего +17…+22 градуса.