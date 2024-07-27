ЖКХ

Что тормозит догазификацию в районах, рассказал Антон Дымов

Существуют определенные проблемы, по причине которых догазификация затягивается в некоторых районах Псковской области. Об этом рассказал директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов в эфире программы «Беседка» на радио ПЛН FM (102.6 FM)

«Есть определенные объективные проблемы, почему так затягивается догазификация в некоторых районах. Например, не все домовладения готовы к приему газа. Может быть, кому-то дорого, кто-то, может быть, не готов, уехал. Ну а цифры, как говорится, это вещь упрямая, за них надо отвечать. Если задача поставлена, мы будем идти к ней», – рассказал Антон Дымов.

Он отметил, что в вышеуказанных вопросах компания «Газпром межрегионгаз Псков» рассчитывает на помощь властей в муниципалитетах. Эти проблемы, по его словам, завтра планируется обсудить на региональном штабе.

Программу «Беседка» с директором компании «Газпром межрегионгаз Псков» слушайте в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) сегодня, 1 августа, в 18.19.