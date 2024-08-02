ЖКХ

Крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Острове

Капитальный ремонт крыши дома №2 на улице Островских Молодогвардейцев в Острове провели в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы по капитальному ремонту были проведены подрядной организацией ООО «ГК «Русьстрой» в соответствии с договором от 7 мая 2024 года №34/КР.

На объекте было разобрано старое кровельное покрытие и выполнено устройство новой плоской кровли с применением технологии ВИР-пласт. Произведен ремонт вентиляционных шахт, выполнена замена колпаков, выполнен ремонт водосточной системы и парапетов, а также, устройство кабины выхода на крышу. Установлены ограждающие конструкции, отремонтированы козырьки над входами в подъезды.

Приемка выполненных работ состоялась 30 июня, нареканий со стороны приемочной комиссии не возникло, работы выполнены и приняты в полном объеме с опережением срока, указанного в договоре.

В фонде отметили, что собираемость взносов на капитальный ремонт по вышеуказанному дому составляет порядка 90%.