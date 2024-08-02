ЖКХ

Менее половины домов в Пскове готовы к началу отопительного сезона

Только 47% многоквартирных жилых домов города Пскова готовы к началу отопительного сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Ещё в мае мы предупреждали, что будем вести статистику подготовки жилых домов к отопительному сезону, а как вы знаете, мы всегда держим своё слово. Возможно, наше предприятие немного предвзято в данном вопросе, так что воздержимся от каких бы то ни было оценок, а просто озвучим некоторые сухие цифры», - рассказали на предприятии.

На 5 августа общая готовность многоквартирных жилых домов города Пскова составляет – 47% (из 1333 многоквартирных жилых домов готово 626). Из этой цифры готовность ТСЖ и ЖСК составляет 5,5% (из 73 домов готовы 4). Готовность Псковского района (Борисовичи, ЭГЛЕ, Родина) составляет 35%.

«Нам часто говорят, что мы необъективны. Но, друзья, что может быть объективнее цифр? Если управляющая организация, скажем, ООО "ЖЭУ 16" из 50 многоквартирных жилых домов подготовила 50. Разве можно сказать о ней что-то плохое? Или ООО "УО Борисовичи", которая из 33 многоквартирных жилых домов подготовила 30. Но есть и другие примеры. ООО "УО «Микрорайон Западный", которая подготовила 3 многоквартирных жилых дома из 51. ООО "УО Рижский микрорайон" из 103 многоквартирных жилых домов подготовила 24», - рассказали сотрудники ПТС.

Со следующей недели «Псковские тепловые сети» начнут публиковать развернутую статистику, включая объекты социальной сферы, там тоже есть некоторые проблемы, заметили специалисты.