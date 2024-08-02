Роспотребнадзор оштрафовал «Дновские коммунальные услуги» на 20 тысяч рублей

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области в июле во время плановой проверки выявили административные правонарушения деятельности муниципального предприятия «Дновские коммунальные услуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.
Муниципальное унитарное предприятие «Дновские коммунальные услуги» (город Дно, улица Карла Либкнехта, 24) совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.5 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Предприятию назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.