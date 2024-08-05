«Новый квартал» начал капремонт многоквартирного дома в псковской Черехе

Капитальный ремонт стартовал в многоквартирном доме №145 на улице ДОС в деревне Череха Псковского района. Работы ведутся в рамках реализации региональной программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей компании «Новый квартал».
Фото: «Новый квартал» / «ВКонтакте»
В этом году рабочие приведут в порядок торцевую стену. Сейчас ведутся работы по ремонту межпанельных швов, в дальнейшем проведут обшивку и утепление за счет собранных дополнительных средств собственников. В рамках капремонта также установят пластиковые окна в местах общего пользования.
Напомним, указанный дом перешёл под управление компании с 1 марта текущего года.