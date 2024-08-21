ЖКХ

«Летучие мыши, туман и тьма»: автомобиль энергетиков застрял на дороге в Великолукском районе

Бригада Великолукского РЭС на рабочем автомобиле застряла на дороге в Великолукском районе. Выбраться энергетикам помогли местные жители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

Фото и видео здесь и далее: главный инженер Великолукского РЭС Виктор Вегнер / «Россети Северо-Запад»

«Летучие мыши, туман и тьма. Привычная обстановка для фильма ужасов и для бригады, которая возвращается с дежурства поздно вечером. В сезон гроз и ливней проверили линию 10 кВ в Великолукском районе. На пути домой застряли на размокшей дороге. Спасибо трактористу из деревни Петрово. Вытащил», - рассказали энергетики.

Электроснабжение деревень Карцево, Власково, Петрово, Смычок, Марьино и Горушка под контролем, отметили в компании.