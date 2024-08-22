«Дневной дозор»: Как решить проблему лифтов в многоквартирных домах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», посвященного проблеме лифтов в многоквартирных домах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Лето - активный период для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Большую часть работ специалисты стараются завершить до начала отопительного сезона. Ремонтируют крыши, обновляют системы холодного водоснабжения и водоотведения, фасады, общедомовое имущество… Перечислять можно долго. Говоря конкретнее, в этом году в регионе выполнен капитальный ремонт 65 конструктивных элементов в 50 многоквартирных домах. И потрачено на это 345 миллионов рублей.
«Особое внимание», говорят в пресс-службе регионального правительства, «приковано к замене лифтового оборудования». В этом году подрядчики заменили 77 лифтов. Почему внимание особое? Дело в том, что в регионах России, по данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде субъектов составляет более 50%. К 2025 году более 140 тысяч лифтов должны быть заменены. Примерная стоимость этих работ составляет порядка 300 миллиардов рублей.
«Регионы самостоятельно не могут решить эти проблемы, за счет жильцов решить невозможно <...> И говорим еще о том, что нет системной работы в сфере ЖКХ, потому что все это разорвано по ряду ведомств и министерств», - отмечал ещё весной председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Тогда же Государственная Дума обратилась к председателю правительства РФ с просьбой принять меры, направленные на решение обозначенных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так сказать, определить круг задач и назначить ответственного. Нужно сказать, что некоторые аналитики и общественники это действие восприняли как шаг к созданию некоего механизма федеральной поддержки в решении проблемы с изношенными лифтами.
Тем не менее, время прошло, но никаких действий более не последовало. Мы решили узнать, как продвигается ремонт лифтов в Псковской области, своевременно ли проходят эти работы, и нужна ли нашему региону федеральная помощь в решении этой задачи. Подробнее в программе «Дневной дозор».
В общей практике встречаются истории, когда лифты выходят из строя до истечения своего срока эксплуатации. Тогда управляющая компания, желая обеспечить безопасность, может такой лифт остановить. И в этом случае люди должны будут требовать ремонта лифта именно от «управляйки». Однако обратиться параллельно к региональному оператору с просьбой об обследовании лифта им никто не запрещает, отметила заместитель начальника отдела модернизации жилищного фонда комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Диана Исайкина. Если результат будет негативным, то лифт могут включить в программу ремонта раньше срока. Диана Исайкина также рассказала о том, какая работа по ремонту и замене лифтов в регионе уже проведена, а какая только предстоит.
Всё это ремонтируется только благодаря взносам собственников в Фонд капремонта. И проблем не возникает - работа ведётся в плановом порядке, заверила Диана Исайкина. «В рамках текущих краткосрочных планов денег нам достаточно», - ответила она на вопрос о необходимости федеральной помощи в модернизации лифтового оборудования.
Впрочем, отдельная тема для разговора - лифты, которые собственники должны ремонтировать сами. Деньги на эти работы они копят на спецсчетах, не делая взносы наравне со всеми в «общий котёл» Фонда капремонта. Так вот до 2026 года в Псковской области такие собственники должны заменить самостоятельно 56 лифтов - провести общее собрание, найти подрядчика и проконтролировать его.
В ином ключе о лифтовом оборудовании в псковских многоэтажках говорит член правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Кириллов. По его словам, проблема с изношенными и ломающимися лифтами актуальна для региона. «Я думаю, что огромное количество лифтов, которые уже прошли свой срок эксплуатации. Единственное, что как с детскими площадками - взять их вырвать и ничего не поставить - нельзя. А продлевать срок их службы можно тоже не до бесконечности», - поделился видением проблемы собеседник.
По мнению Алексея Кириллова, единственный механизм, который мог бы помочь региону справиться с проблемой изношенных лифтов - государственные субсидии субъектам Российской Федерации. И чем скорее они появятся, тем будет лучше.
Тем временем, генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов в помощи федерального центра сейчас, напротив, не видит необходимости. Дело в том, что в Псковской области лифты сейчас меняют в рассрочку. «Там, где формируется фонд капитального ремонта на общем счёте, и выходит срок эксплуатации у лифтов, он заменяется своевременно», - рассказал собеседник. А затем (в качестве аргумента об отсутствии необходимости федеральной помощи - ред.) добавил, что объём предстоящих работ у нас не такой большой, как озвучивается в других регионах.
Руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев признался, что в домах, находящихся в ведении его управляющей компании, всё лифтовое оборудование, в основном, новое. И находится на гарантии. Но такая картина наблюдается только в отдельных районах. В целом по городу картина противоположная.
«Финансовая поддержка со стороны государства в этом плане должна быть. Но сколько и в каким объёмах, не могут сказать», - подытожил руководитель псковской «управляйки» Антон Васильев.
Но каково общественное мнение по поводу замены лифтов в многоэтажках? «В многоквартирных домах города Пскова сегодня остаётся большое количество лифтов, которые необходимо заменить. Эти лифты не только нарушают требования технического регламента по безопасности, но и реально не отвечают требованиям бесперебойной работы», - отмечает координатор центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Наталья Старосельская.
А вот директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов убеждён, что лифты в нашем регионе «не вызывают особых проблем». Да, некоторые из них требуют замены по техническому регламенту - срок службы более 25 лет сейчас не допускается, отметил собеседник. Но они меняются в плановом режиме, так что в каких-либо федеральных субсидиях на эти цели необходимости нет.
Насколько остро стоит в Псковской области вопрос со старыми лифтами, требующими замены? И нужна ли для этих целей федеральная помощь, некие субсидии на модернизацию? Сегодня в обществе на этот счёт существуют различные мнения. Часть наших экспертов уверена, что «рука помощи» из федерального бюджета там не помешает.
А профильный комитет и Фонд капремонта настаивают, что работы по замене лифтов ведутся в плановом порядке, а способствует этому механизм рассрочки, применяемый в Псковской области.
Светлана Пикалёва