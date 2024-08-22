ЖКХ

«Дневной дозор»: Как решить проблему лифтов в многоквартирных домах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», посвященного проблеме лифтов в многоквартирных домах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Лето - активный период для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Большую часть работ специалисты стараются завершить до начала отопительного сезона. Ремонтируют крыши, обновляют системы холодного водоснабжения и водоотведения, фасады, общедомовое имущество… Перечислять можно долго. Говоря конкретнее, в этом году в регионе выполнен капитальный ремонт 65 конструктивных элементов в 50 многоквартирных домах. И потрачено на это 345 миллионов рублей.

«Особое внимание», говорят в пресс-службе регионального правительства, «приковано к замене лифтового оборудования». В этом году подрядчики заменили 77 лифтов. Почему внимание особое? Дело в том, что в регионах России, по данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде субъектов составляет более 50%. К 2025 году более 140 тысяч лифтов должны быть заменены. Примерная стоимость этих работ составляет порядка 300 миллиардов рублей.

«Регионы самостоятельно не могут решить эти проблемы, за счет жильцов решить невозможно <...> И говорим еще о том, что нет системной работы в сфере ЖКХ, потому что все это разорвано по ряду ведомств и министерств», - отмечал ещё весной председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Тогда же Государственная Дума обратилась к председателю правительства РФ с просьбой принять меры, направленные на решение обозначенных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так сказать, определить круг задач и назначить ответственного. Нужно сказать, что некоторые аналитики и общественники это действие восприняли как шаг к созданию некоего механизма федеральной поддержки в решении проблемы с изношенными лифтами.

Тем не менее, время прошло, но никаких действий более не последовало. Мы решили узнать, как продвигается ремонт лифтов в Псковской области, своевременно ли проходят эти работы, и нужна ли нашему региону федеральная помощь в решении этой задачи. Подробнее в программе «Дневной дозор».

В общей практике встречаются истории, когда лифты выходят из строя до истечения своего срока эксплуатации. Тогда управляющая компания, желая обеспечить безопасность, может такой лифт остановить. И в этом случае люди должны будут требовать ремонта лифта именно от «управляйки». Однако обратиться параллельно к региональному оператору с просьбой об обследовании лифта им никто не запрещает, отметила заместитель начальника отдела модернизации жилищного фонда комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Диана Исайкина. Если результат будет негативным, то лифт могут включить в программу ремонта раньше срока. Диана Исайкина также рассказала о том, какая работа по ремонту и замене лифтов в регионе уже проведена, а какая только предстоит.

«У нас в программу включено более 1200 лифтов, из которых 890 приходятся на город Псков. Это порядка 75 процентов всех лифтов в области. На сегодня отремонтировано 389 лифтов, из которых 344 в городе Пскове. То есть это 88 процентов от всех отремонтированных лифтов по области. В это же число входят лифты, которые отремонтированы в текущем году. Всего было отремонтировано 77, из них 72 по городу Пскову. На следующий год запланировано проведение капитального ремонта 10 лифтов, из них все по Пскову».

Всё это ремонтируется только благодаря взносам собственников в Фонд капремонта. И проблем не возникает - работа ведётся в плановом порядке, заверила Диана Исайкина. «В рамках текущих краткосрочных планов денег нам достаточно», - ответила она на вопрос о необходимости федеральной помощи в модернизации лифтового оборудования.

Впрочем, отдельная тема для разговора - лифты, которые собственники должны ремонтировать сами. Деньги на эти работы они копят на спецсчетах, не делая взносы наравне со всеми в «общий котёл» Фонда капремонта. Так вот до 2026 года в Псковской области такие собственники должны заменить самостоятельно 56 лифтов - провести общее собрание, найти подрядчика и проконтролировать его.

В ином ключе о лифтовом оборудовании в псковских многоэтажках говорит член правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Кириллов. По его словам, проблема с изношенными и ломающимися лифтами актуальна для региона. «Я думаю, что огромное количество лифтов, которые уже прошли свой срок эксплуатации. Единственное, что как с детскими площадками - взять их вырвать и ничего не поставить - нельзя. А продлевать срок их службы можно тоже не до бесконечности», - поделился видением проблемы собеседник.

«Что касается возможности замены лифтов, мы понимаем, что для граждан это непосильная ноша. Вообще, я думаю, что нереально собрать на замену в доме. Предположим, 4 подъезда девятиэтажки, и единовременно это заменить практически нереально. С помощью Фонда капремонта? Но, я думаю, что Фонд капремонта, если уже не исчерпал, то в ближайшее время исчерпает свои финансовые возможности, в том числе по замене лифтов. А каких-то действительно эффективных программ поддержки федеральных, я, к сожалению, сейчас не знаю. Поэтому пока, на мой взгляд, это нерешаемая проблема, которую, к сожалению, на региональном уровне мы решить не сможем».

По мнению Алексея Кириллова, единственный механизм, который мог бы помочь региону справиться с проблемой изношенных лифтов - государственные субсидии субъектам Российской Федерации. И чем скорее они появятся, тем будет лучше.



Тем временем, генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов в помощи федерального центра сейчас, напротив, не видит необходимости. Дело в том, что в Псковской области лифты сейчас меняют в рассрочку. «Там, где формируется фонд капитального ремонта на общем счёте, и выходит срок эксплуатации у лифтов, он заменяется своевременно», - рассказал собеседник. А затем (в качестве аргумента об отсутствии необходимости федеральной помощи - ред.) добавил, что объём предстоящих работ у нас не такой большой, как озвучивается в других регионах.

«В текущем году лифты, которые запланированы, уже заменены. А на следующий год идёт разработка проектной документации. Это порядка 10 лифтов. Замена лифта у нас по проектной документации где-то в районе трех миллионов. В целом средств нам хватает, потому что мы используем механизм отсрочки платежа. То есть мы оплачиваем аванс, а дальше в рассрочку заменяем лифтовое оборудование, поэтому финансовая нагрузка у нас рассчитана с учетом тех лифтов, которые планировалось заменить. Мы в Псковской области решили этот вопрос путем отсрочки».

Руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев признался, что в домах, находящихся в ведении его управляющей компании, всё лифтовое оборудование, в основном, новое. И находится на гарантии. Но такая картина наблюдается только в отдельных районах. В целом по городу картина противоположная.

«В общем, если мы говорим по лифтам, что происходит в городе, конечно же, дела обстоят не очень хорошо, их нужно менять. Уже давным-давно пора менять. Но, к сожалению, ситуация такова, что это требует вложения существенных финансов, особенно при сегодняшних реалиях. Поэтому это, конечно, тяжеловато. А так, вообще, даже новое оборудование, которое есть у меня, требует постоянного внимания. Поддерживать, скажем так, всегда легче, чем что-то заново менять, либо чинить. Поэтому при каждых возможных ситуациях мы занимаемся обслуживанием. Но, если мы говорим про отсутствие возможности поменять из-за отсутствия финансов, конечно же, необходима поддержка и помощь. Иначе все это может печально закончиться, потому как все-таки лифт - это механизм по подъему людей. Он имеет свои определенные условия. Все должно функционировать настолько безопасно, чтобы люди могли себя чувствовать комфортно, не задумываясь о том, что они едут на старом лифте, и как говорится, не дай бог, что-то произойдет. Поэтому все должно меняться вовремя, и, если не хватает тех средств, которые выделили для капитального ремонта либо какой-то поддержки, может региональный, может, тогда и федеральный бюджет должен в этом участвовать».

«Финансовая поддержка со стороны государства в этом плане должна быть. Но сколько и в каким объёмах, не могут сказать», - подытожил руководитель псковской «управляйки» Антон Васильев.

Но каково общественное мнение по поводу замены лифтов в многоэтажках? «В многоквартирных домах города Пскова сегодня остаётся большое количество лифтов, которые необходимо заменить. Эти лифты не только нарушают требования технического регламента по безопасности, но и реально не отвечают требованиям бесперебойной работы», - отмечает координатор центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Наталья Старосельская.

«Часть лифтового хозяйства, которое находится в многоквартирных домах , будет заменена по программе специального счета, сформированного в доме. Но большинство лифтов будет меняться со счета Фонда капитального ремонта. Замены идут в плановом режиме. Сейчас говорят, что достаточно хорошо отлажена работа по замене лифтов, и даже есть случаи реализации металлолома, который формируется после замены. Подрядчики в городе одни и те же. Это те, которые работают из фонда, и они же являются подрядчиками и по спецсчетам, поэтому количество подрядчиков ограничено, и они хорошо всем известные и работают в интересах всех домов с разными формами счетов. Цена нового лифта после введенных санкций со стороны западных партнеров выросла, но все равно есть, вероятно, технологии и детали, которые сегодня проходят программу импортозамещения, но она еще не завершена. К такой цене собственники, собирая средства на счета, были не готовы. Поэтому любая форма бюджетной поддержки будет приветствоваться при реализации замены лифтового оборудования».

А вот директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов убеждён, что лифты в нашем регионе «не вызывают особых проблем». Да, некоторые из них требуют замены по техническому регламенту - срок службы более 25 лет сейчас не допускается, отметил собеседник. Но они меняются в плановом режиме, так что в каких-либо федеральных субсидиях на эти цели необходимости нет.

«Проблем с лифтовым оборудованием нет у нас. То есть, есть поломки, но они не частые, и мы отслеживаем их. Каждый день смотрим, где, какие происходили срабатывания автоматики. И в случае, если мы видим, что где-то что-то повторяется, там принимаем меры. Я не слышал, чтобы лифты вызывали особую проблему в плане работы. У нас большинство фонда оснащены могилёвскими белорусскими лифтами. Потом Щербинка есть, Щербинский завод. «Отис» лучше всего себя показывает, потом Могилев, а потом Щербинка. Я насколько понимаю, у нас все лифты находятся в регламентах. У нас нет домов, где бы лифт остановился из-за пропуска срока его замены. Потому что 25 лет лифт прошел, отходил его или выключат, и никто уже на нем ездить не будет в таких случаях. Я не знаю ситуаций у нас в области, чтобы лифт отключили и ждали, когда его там найдут ему на замену».

Насколько остро стоит в Псковской области вопрос со старыми лифтами, требующими замены? И нужна ли для этих целей федеральная помощь, некие субсидии на модернизацию? Сегодня в обществе на этот счёт существуют различные мнения. Часть наших экспертов уверена, что «рука помощи» из федерального бюджета там не помешает.

А профильный комитет и Фонд капремонта настаивают, что работы по замене лифтов ведутся в плановом порядке, а способствует этому механизм рассрочки, применяемый в Псковской области.

Светлана Пикалёва