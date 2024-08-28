ЖКХ

Утечку на сетях на перекрестке улиц Карла Маркса и Кузнецкой в Пскове устраняли ночью

Утечку в головном стволе отопительной сети обнаружили сотрудники муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» на перекрестке улиц Карла Маркса и Кузнецкой. Ремонт решили начать в ночное время, чтобы спецтехника не мешала жителям города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПТС.

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

«Почему мы решили проводить работы именно в ночное время? Почему нельзя делать всё это днём? Ответ на этот вопрос очень прост. Мы пытаемся создать минимум проблем для передвижения жителям. Наше предприятие прекрасно понимает, что улица Кузнецкая и улица Карла Маркса являются очень оживлёнными. А если мы в 8:00 загоним туда с десяток единиц специальной техники, то коллапса точно не избежать. В ночное время мы можем все спокойно раскопать, вывезти, вскрыть плиты перекрытия, а потом убрать всю лишнюю технику, чтобы не увеличивать утренние пробки. А уже днём начать активную фазу ремонтных работ (вырезать повреждённые части трубопровода и завезти новую трубную продукцию)», - объяснили в ПТС.

Также руководство предприятия извинилось перед жителями Пскова за предоставленные неудобства: «Руководство нашего предприятия приносит жителям и гостям города свои искренние извинения за доставленные неудобства. Мы приложим все силы, чтобы закончить ремонтные работы в кратчайшие сроки. И да, про восстановление асфальтного покрытия мы тоже не забудем».