ЖКХ

Курдонер на улице Советской в Пскове перешёл под управление «Нового квартала»

С 1 сентября под управление управляющей компании «Новый квартал» в Пскове перешёл ещё один дом - курдонер, расположенный по адресу: улица Советская, 29г, сообщается в группе «Управляющая компания "Новый квартал"» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Управляющая компания "Новый квартал"» в соцсети «ВКонтакте»

Дом входит в состав жилого комплекса «ТЭЦ на Великой».

«Название "курдонер" произошло от французского cour d'honneur - парадный двор усадьбы. Оно отображает архитектурный облик дома, представляющего собой П-образное строение с открытым внутренним двором. Здесь живут любители нестандартных решений и оригинальных планировок», - отметили в УК.

Дом новый и современный. Несмотря на это, он нуждается в качественном обслуживании на регулярной основе. Жители выбрали для этих целей управляющую компанию «Новый квартал», провели общее собрание и большинством голосов проголосовали за переход. В настоящее время компания принимает всю необходимую документацию от предыдущих управленцев и погружается в процесс обслуживания общедомового имущества.