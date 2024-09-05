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К началу отопительного сезона в Пскове готовы менее 50% учреждений культуры 

09.09.2024 13:51|ПсковКомментариев: 0

Проверку готовности к отопительному сезону провели специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

«До формального начала отопительного сезона остаётся всего неделя. Что значит формальное начало отопительного сезона? Это такая точка невозврата. По своей сути именно к этой дате все и вся должны быть готовы к приёму тепла. Мы должны держать наготове спички, чтобы разжигать котлы, а управляющие организации уже вовсю должны натирать штурвалы запорных органов, чтобы в любой момент начать поставлять в жилые дома теплоноситель. Но, к нашему нескрываемому удивлению, многие из наших коллег по цеху натирают совсем другие штурвалы. А потом ещё и шибко обижаются, что их уличают в разгильдяйстве. Давайте чётко и по факту», - начали свой рассказ на предприятии.

В ПТС заключили, что из 1322 домов к отопительному сезону готовы 1177, что составляет 89%. Такой результат на предприятии назвали удовлетворительным. 145 многоквартирных домов не готовы к отопительному сезону, 43 из них относятся к жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья, то есть непосредственно управляются жильцами. «Соответственно, спросить с кого-то конкретного не получится. Но мы уверены, что жители сами найдут стрелочника, когда не получат тепла», - заметили специалисты.

Кроме того, впервые в практике «Псковских тепловых сетей» так слабо подготовлены учреждения культуры: «Меньше половины объектов готовы к приёму тепла. Уж не знаем, с чем это связано, но факт остаётся фактом. Мы искренне надеялись, что ситуация выправится, даже не фокусировали на них внимание, но, видимо, зря». 

На предприятии составили рейтинг аутсайдеров по готовности к отопительному сезону. 

«Пришло время познакомить вас с аутсайдерами из списка управляющий организаций. Мы не особо можем повлиять на них, так что рекомендуем жителям, чьи дома обслуживают эти организации, обратиться к ним за разъяснениями», - призвали в ПТС.

В список управляющих компаний, которые хуже всех готовы к отопительному сезону, вошли: 

  • ООО «УК "Жилсервис"»;
  • муниципальное предприятие города Пскова «Лифтмонтажсервис»;
  • ООО «УО Бастион»;
  • ООО УО «Седьмой район»;
  • ООО «Перспектива».

«Не бойтесь отстаивать свои права и будьте любознательными», - призвали жителей Пскова в «Псковских тепловых сетях».

Теги: #отопительный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
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