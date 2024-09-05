Горячую воду отключат в некоторых домах на улице Шестака в Пскове из-за реконструкции теплотрассы

На улице Шестака в Пскове в некоторых домах микрорайона запланировано отключение горячей воды в связи с реконструкцией теплотрассы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: администрация города Пскова
С 16 по 22 сентября по адресам:
С 19 по 22 сентября по адресам:
«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Подрядной организации поставлена задача тщательно подготовиться к запланированным работам и выполнить их максимально оперативно», - добавили в администрации.