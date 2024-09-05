ЖКХ

Горячую воду отключат в некоторых домах на улице Шестака в Пскове из-за реконструкции теплотрассы

На улице Шестака в Пскове в некоторых домах микрорайона запланировано отключение горячей воды в связи с реконструкцией теплотрассы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: администрация города Пскова

С 16 по 22 сентября по адресам:

Шестака, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33;

Маргелова, 9, 11, 15, 17, 19, 23.

С 19 по 22 сентября по адресам:

Шестака, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23;

Юбилейная, 30А, 32, 32А;

Доставалова 10, 12.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Подрядной организации поставлена задача тщательно подготовиться к запланированным работам и выполнить их максимально оперативно», - добавили в администрации.