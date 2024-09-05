ЖКХ

Псковские газовики получили новые знания в техобслуживании котлов

Слесари по обслуживанию внутридомового газового оборудования районных ремонтно-эксплуатационных служб и управлений «Газпром газораспределение Псков» в течение двух дней проходили обучение по усовершенствованию навыков техобслуживания, установки, настройки и эксплуатации моделей газоиспользующего оборудования, а также познакомились с новинками газового рынка и их техническими особенностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Псков»

Семинары состоялись в городе Пскове и городе Великие Луки. По итогам обучения 32 специалиста получили именные сертификаты, техническое руководство специалиста и персональный доступ на информационный портал компании-производителя.

«Навыки и знания по обслуживанию газового оборудования требуют регулярного обновления и актуализации. Необходимо знакомиться с техническими данными нового оборудования, появляющегося на рынке. Это позволяет расширять спектр и повышать качество оказываемых нами услуг населению по всем видам обращений», – отметила заместитель генерального директора – главный инженер акционерного общества «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.