ЖКХ

В микрорайоне города Дно ожидаются перебои с подачей горячей воды

Вследствие ремонта системы горячего водоснабжения в микрорайоне Черемушки города Дно ожидаются перебои с подачей горячего водоснабжения. Об этом глава Дновского района Михаил Шауркин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

«К сожалению, начать такие работы раньше не представлялось возможным по объективным причинам. Надеюсь, что погода позволит нам до наступления холодов всё выполнить», - написал Михаил Шауркин.

Перебои с подачей горячего водоснабжения постараются минимально сократить и заранее предупредим об этом, добавил глава Дновского района.