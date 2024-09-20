ЖКХ

Жители великолукской деревни Каменка сообщают о перебоях с электроснабжением

В деревне Каменка Великолукского района наблюдаются перебои с электроснабжением. Как сообщают жители одного из домовладений, отключения света начали фиксироваться ещё 22 сентября.

«Сначала просела одна фаза, на следующий день другая, ночью свет пропадает периодически. А сегодня с утра его вообще не было в течение часа! Соответственно, не было воды, остановилась котельная, не работали электроприборы, вся сантехника встала. На горячую линию электросетевой компании не дозвониться — либо разговаривает робот, либо занято. Как долго это будет продолжаться и по какой причине? В частном доме без света не работает вообще ничего, хотелось бы понять, к чему нам дальше готовиться», - написали в редакцию Псковской Ленты Новостей возмущенные жители.

Отметим, по сообщениям районной администрации 24 сентября в связи с ремонтными работами было запланировано отключение электроэнергии в деревнях Свинкино, Корытово, Алексино, Плетеньки, Карцево. Деревни Каменка в этом списке нет.