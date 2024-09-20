ЖКХ

По газификации Локнянского округа проведена огромная работа – Игорь Дитрих

По газификации Локнянского муниципального округа проведена огромная работа. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вопрос газификации в предыдущие годы был очень проблемным. Сейчас проблемы тоже остаются, потому что тот хвост, который накопился, за один год не подобрать. Здесь надо с пониманием относиться к этой ситуации. Локнянский район был на слуху как как самый плохой по газификации», – напомнил Игорь Дитрих.

Он уточнил, что за 2023 год к газу там подключили девять домовладений, в 2024 году - 50 домовладений.

«Существенная разница. Сделана огромная предварительная работа. В следующем году тоже будет скачок по подключению домовладений и введению газа», – добавил Игорь Дитрих.