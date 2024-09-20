ЖКХ

Угроза массовой остановки лифтов в России ждет жильцов к 2025 году

В России уже в 2025 году может начаться массовая остановка лифтов в многоквартирных домах. Под угрозой — старые конструкции, работающие без замены и капитального ремонта больше 25 лет. Всего их по стране 40 тысяч. Заменить их планируют к 2030 году, но есть риск, что по крайней мере какая-то часть старых лифтов до этого срока не доживет и станет опасной для эксплуатации намного раньше, пишет Парламентская газета.

Ждет ли Россию «лифтовый апокалипсис» и где взять деньги, которых на новые лифты сегодня отчаянно не хватает, рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Пока замена идет плохо»

- Светлана Викторовна, в 2021 году в Совете Федерации заявляли о необходимости заменить по стране около 125 тысяч лифтов к 2025 году. Как движется процесс? Удастся ли достичь заявленных показателей?

- Действительно, у нас достаточно большое количество лифтов, требующих ремонта и замены, — по разным данным, порядка 130 тысяч нам нужно заменить к 2030 году. Пока замена идет плохо. Потому что, к сожалению, лифты дорогие, средств не хватает. Самая критическая ситуация складывается с домами на спецсчетах. В отличие от тех домов, где принят принцип «общего котла» и деньги могут перераспределяться внутри него на какие-то неотложные цели, в домах со спецсчетами так сделать нельзя. Не могут они и получить кредиты, особенно при нынешней процентной ставке. Так что количество лифтов, выработавших ресурс, постепенно накапливается. Мы планировали все их заменить уже к 2025 году, но, скорее всего, этот срок придется продлевать — другого выхода попросту нет.

- Как можно решить эту проблему?

- Без государственной поддержки не обойтись. Есть подсчеты экспертов Фонда развития территорий, согласно которым нам для решения этой ситуации в трехлетнем диапазоне необходимо порядка 22 миллиардов рублей. В принципе, по меркам федерального бюджета это не такая большая сумма. Мы здесь опираемся на опыт, например, Свердловской области, когда регион софинансировал собственникам часть стоимости лифта, плюс включалась программа рассрочки, которую сейчас предлагают производители лифтов и монтажные организации. При таком комбинированном подходе — средства собственников, региональная ставка и поддержка из федерального бюджета — мы эту проблему могли бы в течение трех лет решить. Но, к сожалению, у меня пока что нет оснований думать, что в федеральном бюджете следующего трехлетнего периода эти деньги появятся. Грустно, конечно. Если мы не вложим эти деньги сейчас, то через три года нам придется вкладывать в полтора-два раза больше.

- Насколько велика вероятность, что по крайней мере часть из тех лифтов, которые уже выработали срок эксплуатации, не доживет до ремонта в 2030 году?

- Вероятность очень велика. У нас раньше не было ведомства, которое контролировало бы физический износ лифтов. С марта прошлого года этим активно занимается Ростехнадзор — и я думаю, в какой-то момент он просто начнет массово останавливать лифты, и люди будут ходить пешком. Другое дело, что не все лифты, которые уже 25 лет отслужили, надо останавливать — тут все зависит от того, насколько хорошо их обслуживали, когда ремонтировали и так далее. Но какая-то часть, безусловно, будет остановлена.

«Мы, в принципе, не знаем, что творится у нас в домах»

- Насколько это отключение будет масштабным, судя по всему, сказать пока невозможно?

- Да, пока какие-то прогнозы в этом отношении давать рановато. Понимаете, мы же очень многого не знаем о том, что у нас вообще творится в сфере ЖКХ. У нас, например, отсутствует мониторинг коммунальной инфраструктуры, сплошная техническая инвентаризация многоквартирных домов. Поэтому никто ничего не знает: какой у нас износ домов, какой износ отдельных систем этих домов, включая лифты, и так далее.

- Когда может начаться массовое отключение?

- Ростехнадзор начал контролировать лифты с марта 2023 года. Соответственно, массовых отключений стоит ожидать после 15 февраля 2025 года, когда завершится срок замены лифтов в соответствии с техническим регламентом таможенного союза.

- Можно ли сказать, какие регионы отключение затронет в первую очередь?

- Это традиционно Северный Кавказ, Ульяновская область, Саратовская область, Тульская и ряд других. Вообще, как правило, чем беднее регион, тем сложнее там ситуация. Хотя не всегда это правило работает: Удмуртия, например, находит способы софинансировать собственникам замену лифта. Так что на самом деле, конечно, все индивидуально. Но в общем случае — чем беднее субъект, тем выше вероятность, что там возникнут проблемы.