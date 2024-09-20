ЖКХ

Псковская область готова к отопительному сезону на 90%

На сегодняшний день готовность к отопительному сезону в среднем по Псковской области составляет порядка 90%. Об этом в беседе с корреспондентом радио ПЛН FM сообщила временно исполняющая обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

Подготовка к отопительному сезону в Псковской области идет в штатном режиме.

Есть ряд муниципалитетов, которые уже обеспечили 100% готовность: Бежаницкий, Дедовичский, Палкинский, Плюсский районы, Стругокрасненский муниципальный округ и город Великие Луки. Высокие темпы подготовки также показывают Пушкиногорский район, Невельский муниципальный округ и Островский район.

Комитет в ежедневном режиме осуществляет мониторинг температуры наружного воздуха с прогнозом на ближайшие семь дней. На сегодня среднесуточная температура составляет от +15 до +17 градусов.

«С органами местного самоуправления прорабатывается вопрос в перспективе снижения температуры о периодическом протапливании. Вопросы подготовки к отопительному сезону находятся на постоянном контроле», – отметила Ксения Григорьева.

Ранее сообщалось, что отопление в Пскове планируют включить 1 октября.