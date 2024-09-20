ЖКХ

В интернет-приемную гендиректора псковских газовых компаний поступило 113 обращений

Псковские газовые компании находятся на постоянной связи с потребителями, одной из площадок для общения является интернет-приемная генерального директора Антона Дымова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром Газораспределение Псков».

Интернет-приемные доступны на официальных сайтах АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков». С начала 2024 года через эти сервисы поступило 113 обращений.

Большая часть обращений поступает на электронную почту газовых компаний. За неполные девять месяцев специалистами обработано и подготовлены ответы на почти 900 обращений.

Помимо этого, граждане могут написать в официальные социальные сети псковский газовых компаний, а также лично обратиться в клиентские центры.

«Большая часть поступающих обращений касается газификации населенных пунктов, порядка расчетов за газ, техобслуживания, ремонта и замены газового оборудования, установки и поверки счетчиков. Обратная связь с потребителями позволяет оценить качество и доступность наших услуг, более эффективно выстраивать взаимодействие с абонентами, улучшать работу компаний», — отметил генеральный директор OOO «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АO «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.