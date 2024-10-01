ЖКХ

«Экогрупп» установил в Псковской области более 450 контейнеров для ТКО

454 новых контейнера для вывоза твердых коммунальных отходов установил региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области «Экогрупп» с начала деятельности. Контейнеры были установлены по заявкам управляющих компаний и администраций районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Экогрупп»

«Это важное событие как для нас, так и для жителей региона», - отметили в компании.

В пользование управляющих компаний города Пскова было передано 20 контейнеров объемом 1,1 м3, а также 81 контейнер объемом 0,36 м3.

Населенные пункты области уже получили 353 контейнера объемом 1,1 м3.

«Контейнер — это один из ключевых элементов в системе утилизации отходов, который обеспечивает надежность и эффективность в организации вывоза ТКО. Благодаря этим мерам мы можем улучшить качество наших услуг и повысить уровень чистоты в городах и населенных пунктах нашей области», - заключили в «Экогрупп».