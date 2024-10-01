Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Фермерство по любви
Чехов в гостях у Гельдта
Корпоратив в ресторане Helga
Господин Рейтингомер
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
карта отдыха и туризма
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Объекты агротуризма
Первый урожай черной смородины
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
 
 
 
ещё ЖКХ 01.10.2024 14:530 Зима на носу: как Великие Луки готовились к отопительному сезону 04.10.2024 10:360 «Экогрупп» установил в Псковской области более 450 контейнеров для ТКО 04.10.2024 10:310 Администрацию обязали наладить водоснабжение в островской деревне Гудово 04.10.2024 09:410 Газовики провели уроки безопасности для школьников Пскова 03.10.2024 18:350 Псковичам рассказали, что делать, если батарея не работает 03.10.2024 18:070 Отопительный сезон начался на объектах Минобороны в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 27.09.2024 11:1110 Псковский торг: рынок вместо рынка 30.09.2024 17:494 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 02.10.2024 09:4510 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск 28.09.2024 15:014 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024». ФОТОРЕПОРТАЖ 03.10.2024 11:311 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Экогрупп» установил в Псковской области более 450 контейнеров для ТКО

04.10.2024 10:36|ПсковКомментариев: 0

454 новых контейнера для вывоза твердых коммунальных отходов установил региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области «Экогрупп» с начала деятельности. Контейнеры были установлены по заявкам управляющих компаний и администраций районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото здесь и далее: «Экогрупп»

«Это важное событие как для нас, так и для жителей региона», - отметили в компании.

В пользование управляющих компаний города Пскова было передано 20 контейнеров объемом 1,1 м3, а также 81 контейнер объемом 0,36 м3.

Населенные пункты области уже получили 353 контейнера объемом 1,1 м3.

«Контейнер — это один из ключевых элементов в системе утилизации отходов, который обеспечивает надежность и эффективность в организации вывоза ТКО. Благодаря этим мерам мы можем улучшить качество наших услуг и повысить уровень чистоты в городах и населенных пунктах нашей области», - заключили в «Экогрупп».

Теги: #экогрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 281 человек
04.10.2024, 11:000 Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5% 04.10.2024, 10:530 «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди 04.10.2024, 10:500 Пристав задержал в Пскове мужчину, находящегося в федеральном розыске 04.10.2024, 10:360 «Экогрупп» установил в Псковской области более 450 контейнеров для ТКО
04.10.2024, 10:310 Администрацию обязали наладить водоснабжение в островской деревне Гудово 04.10.2024, 10:190 Псковичи смогут смотреть турниры по MMA Ural FC в онлайн-кинотеатре KION 04.10.2024, 10:140 «Зверьё моё»: Гор — пенсионер псковского УФСИН 04.10.2024, 10:080 Фарфорового «покровителя» нашли археологи на новом раскопе в Пскове 
04.10.2024, 09:540 Гражданку Украины задержали в Печорском округе за незаконное пересечение границы РФ 04.10.2024, 09:410 Газовики провели уроки безопасности для школьников Пскова 04.10.2024, 09:350 На псковской «Волшебной горе» появился новый аттракцион 04.10.2024, 09:300 Русский театр Удмуртии покажет псковичам спектакль «Дама Пик»
04.10.2024, 09:300 BMW и Lada столкнулись ночью на пустом мосту в Пскове 04.10.2024, 09:150 Бах и Мендельсон прозвучат на органном концерте в Печорах 04.10.2024, 09:000 Возгорание сажи в ликвидировали в Себеже 04.10.2024, 08:400 Петербургские музыканты выступят в Печорах
04.10.2024, 08:200 В церкви Святого Лазаря Псково-Печерского монастыря завершили установку тамбуров 04.10.2024, 08:000 Выставка Псковского музея «По платью видно, кто идет» открылась в Коломне 04.10.2024, 07:300 День улыбки празднуют в мире 4 октября 04.10.2024, 07:000 Всемирный день защиты животных отмечают 4 октября
03.10.2024, 22:000 Особенности налогообложения при продаже и покупке недвижимости разъяснил юрист 03.10.2024, 21:400 Материалы для III сборника историй участников СВО собирают в Псковской области 03.10.2024, 21:300 Убрать самовольно поставленные гаражи на улице Алехина в Пскове просит владельцев администрация 03.10.2024, 21:200 Каждый второй работник в СЗФО захочет уволиться при токсичной атмосфере в коллективе – опрос 
03.10.2024, 21:001 Ученики СИЗО-1 в Пскове поздравили учителя в рамках «Разговора о важном» 03.10.2024, 20:400 Псковичи могут заплатить имущественный налог за детей онлайн 03.10.2024, 20:200 Более 100 заявок поступило на творческий конкурс Литературного пространства Пскова 03.10.2024, 20:001 В Пскове творческий беспорядок на столе чаще встречается у системных администраторов – опрос
03.10.2024, 19:503 Более 2000 единиц оборудования закупили для ФАПов в Псковской области 03.10.2024, 19:400 Более четырех тысяч псковичей получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей 03.10.2024, 19:220 Пенсионерку с потерей памяти продолжают искать в Псковской области 03.10.2024, 19:200 Псковская область подала более 100 заявок на конкурс «Наставничество»
03.10.2024, 19:001 Лекцию о монастыре Косьмы и Дамиана прочтут в Пскове 10 октября 03.10.2024, 18:403 В ООО «ПсковАгроИнвест» требуется водитель с категориями B и C 03.10.2024, 18:350 Псковичам рассказали, что делать, если батарея не работает 03.10.2024, 18:300 Свыше 3600 тонн молока надоили на Бежаницком предприятии
03.10.2024, 18:200 Создать картину из листьев и цветов смогут псковичи на мастер-классе в Изборске 03.10.2024, 18:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 октября 03.10.2024, 18:070 Отопительный сезон начался на объектах Минобороны в Псковской области 03.10.2024, 18:060 В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов
03.10.2024, 18:060 «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России? ВИДЕО 03.10.2024, 18:050 Тренировку по пресечению теракта провели в великолукской школе 03.10.2024, 18:030 Мероприятие «Люди элегантного возраста» в Пскове собрало 40 участников 03.10.2024, 18:010 Лоси, медведь и рысь попали в фотоловушки в Полистовском заповеднике
03.10.2024, 17:580 В Себежском районе открыли для транспорта мост через реку Веть 03.10.2024, 17:540 Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве 03.10.2024, 17:520 «Великий, могучий»: Флексить с детьми или прививать им нормы русского литературного языка? ВИДЕО 03.10.2024, 17:430 Дочь Успенской нашли в Израиле
03.10.2024, 17:381 Шоколадку с червями продали псковичу 03.10.2024, 17:350 Две передвижные фотовыставки открывает в Калининграде музей-заповедник «Михайловское» 03.10.2024, 17:331 В Пскове водитель ВАЗа повредил газовый узел и скрылся с места ДТП 03.10.2024, 17:230 «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы. ВИДЕО
03.10.2024, 17:200 «Дневной дозор»: Зачем нужен МРОТ? 03.10.2024, 17:100 Псковичи проявляют аномальный интерес к крипторынкам – аналитики 03.10.2024, 17:040 Новая двадцатиместная лодка появилась у псковской федерации гребли «Дракон» 03.10.2024, 16:490 Бывшего инспектора таможенного поста осудили за получение взятки в Псковской области
03.10.2024, 16:390 Фотофакт: Граффити закрашивают в Пскове на набережной реки Великой 03.10.2024, 16:360 Почетные знаки «Отличник просвещения» получили 25 учителей в Пскове 03.10.2024, 16:270 Оператор связи билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть 03.10.2024, 16:240 Гарантии списания долгов на сегодняшний день нет — арбитражный управляющий
03.10.2024, 16:140 Порядок оплаты сверхурочных часов установили работникам культуры в Псковской области 03.10.2024, 16:070 Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся состоится в Псковской области 03.10.2024, 15:4816 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения 03.10.2024, 15:460 Штрафы со скидкой и меры поддержки участников боевых действий обсудили северо-западные депутаты в Калининграде
03.10.2024, 15:394 Галина Невалённая: Союз пенсионеров — объединение активных и целеустремленных людей 03.10.2024, 15:310 Мужчину в Печорах будут судить за взятку таможеннику в размере 50 тысяч рублей 03.10.2024, 15:280 Припас благоустройства 03.10.2024, 15:250 В Псковском филиале Университета ФСИН стартовала двухдневная штабная тренировка по гражданской обороне
03.10.2024, 15:220 Реалистичная 3D-модель Псковского кремля появилась в 2ГИС 03.10.2024, 15:180 Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика 03.10.2024, 15:083 Появление новых рекламных конструкций на площади Ленина не планируется — администрация Пскова 03.10.2024, 14:510 Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
03.10.2024, 14:512 Галина Невалённая возглавила региональное отделение Союза пенсионеров России 03.10.2024, 14:450 22-летнего псковича задержали за кражу пива и энергетика 03.10.2024, 14:320 Чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию пройдет в Глотах 03.10.2024, 14:290 Жилой дом сгорел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru