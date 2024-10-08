Последствия поджога мусорных контейнеров разъяснили псковичам в «Экогрупп»

На улице Народной, 25 в Пскове 4 октября произошло возгорание контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Огонь был оперативно потушен сотрудниками МЧС России. О последствиях поджога мусорных контейнеров жителям Псковской области рассказали специалисты регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экогрупп».
Фото: «Экогрупп»
Последствия подобных инцидентов:
Зачастую причиной возгорания контейнеров является неосторожность людей. Непотушенная сигарета - один из основных источников воспламенения, который может привести не только к пожару на площадке сбора твердых коммунальных отходов, но и к возгоранию спецтехники.
«Мы призываем быть бдительными! Если вы стали свидетелем подобного или иных подозрительных действий, срочно сообщите об
этом в соответствующие органы. Берегите свой дом и природу вокруг нас», - призвали в «Экогрупп».