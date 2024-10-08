ЖКХ

Последствия поджога мусорных контейнеров разъяснили псковичам в «Экогрупп»

На улице Народной, 25 в Пскове 4 октября произошло возгорание контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Огонь был оперативно потушен сотрудниками МЧС России. О последствиях поджога мусорных контейнеров жителям Псковской области рассказали специалисты регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экогрупп».

Фото: «Экогрупп»

Последствия подобных инцидентов:

Экологический вред: В результате возгорания отходов выделяются токсичные вещества, которые загрязняют воздух и наносят вред окружающей среде. Материальный ущерб: иногда огонь деформирует контейнер настолько, что тот больше не подлежит к эксплуатации, вынуждая тратить денежные средства на его замену. Потенциальная угроза: всегда существует риск распространения огня на близлежащие здания и сооружения, что может повлечь более серьёзные последствия.

Зачастую причиной возгорания контейнеров является неосторожность людей. Непотушенная сигарета - один из основных источников воспламенения, который может привести не только к пожару на площадке сбора твердых коммунальных отходов, но и к возгоранию спецтехники.

«Мы призываем быть бдительными! Если вы стали свидетелем подобного или иных подозрительных действий, срочно сообщите об

этом в соответствующие органы. Берегите свой дом и природу вокруг нас», - призвали в «Экогрупп».