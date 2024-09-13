Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Господин Рейтингомер
Псков высокооплачиваемая работа
карта отдыха и туризма
Легкий пар: огненное сердце бани
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Аграрий с джойстиком в руках
Кружки и секции для детей
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
заработать на Пушкине
 
 
 
ещё ЖКХ 13.09.2024 10:162 Вооружиться тазами и кастрюлями призвали жителей домов на Завеличье 16.09.2024 13:460 СОБЫТИЕ: Газ пришёл в псковскую деревню Филатова Гора 16.09.2024 12:440 Псковская область заняла 78 место среди регионов РФ по размеру трат на оплату ЖКУ 16.09.2024 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Готов ли Псков к началу отопительного сезона? 16.09.2024 10:400 Первый дом газифицировали в псковской деревне Филатова Гора 13.09.2024 15:440 Около 20% абонентов в Псковской области передают показания счетчиков газа через «Личные кабинеты»
 
 
 
Самое популярное 11.09.2024 09:304 Из школы в роддом 10.09.2024 21:556 У кафе «Берёзка» в Пскове произошли очередные разборки 11.09.2024 15:124 Торгово-развлекательный комплекс в Пскове продают за 700 миллионов рублей 10.09.2024 08:003 Брячак реабилитирован 09.09.2024 18:054 Рейтингомер: провал на выборах, прощание с главврачом и волшебный пендель от начальства
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Псковская область заняла 78 место среди регионов РФ по размеру трат на оплату ЖКУ

16.09.2024 12:44|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 78 место среди регионов России по размеру трат на оплату коммунальных платежей, следует из результатов исследования РИА Новости.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. Расходы на ЖКУ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКУ.

По итогу данного исследования Псковская область заняла 78 место. Жители области тратят на ЖКУ 11.4% своих доходов, то есть примерно 4 324,1 рубля в месяц.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 21 место - Вологодская область;
  • 36 место - Калининградская область;
  • 37 место - Санкт-Петербург;
  • 50 место - Мурманская область;
  • 53 место - Архангельская область;
  • 68 место - Ненецкий автономный округ;
  • 72 место - Республика Карелия;
  • 77 место - Новгородская область;
  • 79 место - Ленинградская область. 

Самая большая доля расходов на ЖКУ в регионах северных и дальневосточных, для которых топливо обходится дороже, а тратится его больше – в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и в Амурской области (13,3%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 25 субъектов РФ.

По итогам 2023 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%. Также низкие значения в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов. Доля затрат на ЖКУ в расходах наименьшая преимущественно в южных регионах, которые тратят меньше энергоресурсов. Всего же жители 60 регионов тратят на ЖКУ не более 10% своих потребительских расходов.

Результаты исследования показывают, что доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году в субъектах РФ, изменяется в диапазоне от 6,3% до 14%. Более чем двукратные различия между регионами обусловлены влиянием ряда факторов, в числе которых уровень совокупных потребительских расходов семей, величина тарифов на ЖКУ, степень газификации, объем потребления данных услуг, который в свою очередь в немалой степени зависит от климатических условий.

Теги: #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 232 человека
16.09.2024, 13:460 СОБЫТИЕ: Газ пришёл в псковскую деревню Филатова Гора 16.09.2024, 13:400 Полиция проводит проверку в отношении орудующего в Пскове «миллиардера» 16.09.2024, 13:320 Чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина: Цель не появится из ниоткуда 16.09.2024, 13:280 Стоянку на площади Ленина в Великих Луках запретят 20 и 21 сентября из-за ярмарки
16.09.2024, 13:200 «Диктант здоровья» стартовал в Псковской области 16.09.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место 16.09.2024, 12:520 Комплексный ремонт улицы Генерала Маргелова планируют провести в Пскове 16.09.2024, 12:440 Псковская область заняла 78 место среди регионов РФ по размеру трат на оплату ЖКУ
16.09.2024, 12:350 «Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место 16.09.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Готов ли Псков к началу отопительного сезона? 16.09.2024, 12:270 17-летний водитель мопеда пострадал в результате ДТП на улице Труда в Пскове 16.09.2024, 12:230 Запуск БПЛА разрешат псковичам после отдельного согласования
16.09.2024, 12:150 Улицу Максима Горького в Пскове отремонтируют в 2025 году — глава города 16.09.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с чемпионкой России по атлетическому фитнесу 16.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 сентября 16.09.2024, 11:500 Великолукский ансамбль «Традиция» победил на всероссийском конкурсе «Хранимые веками»
16.09.2024, 11:390 Борис Елкин: Ремонт улицы Некрасова на всем ее протяжении проведут в следующем году 16.09.2024, 11:340 Более половины опрошенных россиян накопили средства на случай непредвиденных трат 16.09.2024, 11:200 «ГорДозор»: Готов ли Псков к началу отопительного сезона? 16.09.2024, 11:070 В Сбере рассказали о новом способе мошенничества через рассылки
16.09.2024, 10:540 В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов 16.09.2024, 10:400 Первый дом газифицировали в псковской деревне Филатова Гора 16.09.2024, 10:370 Лесной житель был замечен на Ольгинской набережной в Пскове 16.09.2024, 10:240 Момент мелкого ДТП на улице Инженерной в Пскове попал на видео
16.09.2024, 10:200 «Железные люди»: Чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина о своем пути к спорту 16.09.2024, 10:200 На что обратить внимание при покупке смартфона, рассказала эксперт 16.09.2024, 10:080 Мужчина пострадал при пожаре в бане в пустошкинской деревне Ореховно 16.09.2024, 10:010 Уклоняющийся от наказания житель Новосокольников распылил газовый баллончик в лицо сотрудника ФСИН
16.09.2024, 09:530 Без малого 13,5 тысячи человек воспользовались льготами при посещении «Михайловского» этим летом 16.09.2024, 09:461 Водитель Renault захлебнулся в результате ДТП в Новосокольническом районе 16.09.2024, 09:415 Полномочия депутата по округу №3 досрочно прекратят на 26-й сессии Псковской городской Думы 16.09.2024, 09:300 Выдачи ипотеки в августе восстановились на 8%
16.09.2024, 09:150 Роспотребнадзор выявил товары с низкой доступностью в магазинах 16.09.2024, 09:020 ДТП затрудняет движение на перекрестке с кольцевым движением на улице Инженерной в Пскове 16.09.2024, 09:000 В России наблюдается дефицит профессиональных риелторов 16.09.2024, 08:400 Людям с тревожными расстройствами не стоит злоупотреблять кофе, заявила невролог
16.09.2024, 08:201 В 2025 году рост зарплат замедлится вдвое до 9% 16.09.2024, 08:000 Ученые рассказали, как сточные воды провоцируют выброс метана 16.09.2024, 07:300 Реабилитолог дал советы, какой должна быть зарядка по утрам 16.09.2024, 07:000 Международный день охраны озонового слоя отмечают 16 сентября
15.09.2024, 22:001 В Госдуме рассказали о мошенниках с поддельными приложениями для здоровья 15.09.2024, 21:400 Диетолог назвала продукты, способствующие хорошему сну 15.09.2024, 21:240 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Псково-Печерском монастыре  15.09.2024, 21:000 Стоматолог поделилась причинами кровоточивости десен
15.09.2024, 20:400 Открытая лекция о Николае Рерихе и его творчестве пройдет в Псковской библиотеке 15.09.2024, 20:190 Звездное небо в очередной раз запечатлели над Крыпецким монастырем 15.09.2024, 20:000 Министр здравоохранения заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно 15.09.2024, 19:381 Клирик Псковской епархии провел пастырскую беседу в исправительной колонии 
15.09.2024, 19:230 Движение ограничат на нескольких участках трассы Р-23 в Ленобласти 16 сентября 15.09.2024, 19:000 Кинолог рассказал, как развлечь собаку в дождливую погоду 15.09.2024, 18:400 Акция «На работу на велосипеде» состоится в Пскове в конце сентября 15.09.2024, 18:200 Продолжаются поиски пропавшего в Пскове пенсионера в спортивной куртке FILA
15.09.2024, 18:000 Преподаватель английского привела примеры успешного изучения языка 15.09.2024, 17:430 Псковская команда центра «Хоть Отбавляй» завоевала медали на мировом чемпионате по брейкингу 15.09.2024, 17:180 Названы крупнейшие импортеры никеля из РФ из числа недружественных государств 15.09.2024, 17:020 Начался прием заявок на Сретенский бал в Пскове
15.09.2024, 16:350 13 необычных ретроавтомобилей приняли участие в «Кубке классик Псков-2024» 15.09.2024, 16:200 Победителей Всероссийского фестиваля детского творчества наградили в Пушкинских Горах 15.09.2024, 16:000 До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 сентября 15.09.2024, 15:401 В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды
15.09.2024, 15:170 Новый сезон стартовал в Псковском театре кукол 15.09.2024, 14:531 Поезд по маршруту Мурманск – Псков запустят с 15 декабря  15.09.2024, 14:440 Более тысячи экспонатов представлено в музее истории Псковской милиции 15.09.2024, 14:180 Летний туристический поток в «Михайловское» вырос ещё на 12%
15.09.2024, 13:560 Пскович хотел купить двигатель внутреннего сгорания, но стал жертвой мошенников 15.09.2024, 13:290 Пожарная автолестница прибыла во двор дома на улице Юности в Пскове 15.09.2024, 13:202 Михаил Ведерников: Благодаря сотрудникам Роспотребнадзора жители региона чувствуют себя защищенными 15.09.2024, 13:000 Россиянам назвали возможные альтернативы Telegram
15.09.2024, 12:400 Сотрудники государственного санитарно-эпидемиологического надзора отмечают профессиональный праздник 15.09.2024, 12:200 О камне Добряке рассказала глава Псковского района 15.09.2024, 12:202 Музей приглашает псковичей на поиски ключей от города 15.09.2024, 12:000 Александр Котов работникам леса: Производство и забота о природе должны идти рука об руку
15.09.2024, 11:400 Псковичи назвали способы борьбы с ленью - опрос 15.09.2024, 11:190 Стодолларовую купюру с признаками подделки обнаружили в Пскове 15.09.2024, 11:000 Мужчины чаще женщин позволяют себе перерывы и отдых на работе - опрос 15.09.2024, 10:402 Более 130 человек приняли участие в забеге на набережной реки Великой в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru