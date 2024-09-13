ЖКХ

Псковская область заняла 78 место среди регионов РФ по размеру трат на оплату ЖКУ

Псковская область заняла 78 место среди регионов России по размеру трат на оплату коммунальных платежей, следует из результатов исследования РИА Новости.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. Расходы на ЖКУ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКУ.

По итогу данного исследования Псковская область заняла 78 место. Жители области тратят на ЖКУ 11.4% своих доходов, то есть примерно 4 324,1 рубля в месяц.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

21 место - Вологодская область;

36 место - Калининградская область;

37 место - Санкт-Петербург;

50 место - Мурманская область;

53 место - Архангельская область;

68 место - Ненецкий автономный округ;

72 место - Республика Карелия;

77 место - Новгородская область;

79 место - Ленинградская область.

Самая большая доля расходов на ЖКУ в регионах северных и дальневосточных, для которых топливо обходится дороже, а тратится его больше – в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и в Амурской области (13,3%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 25 субъектов РФ.

По итогам 2023 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%. Также низкие значения в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов. Доля затрат на ЖКУ в расходах наименьшая преимущественно в южных регионах, которые тратят меньше энергоресурсов. Всего же жители 60 регионов тратят на ЖКУ не более 10% своих потребительских расходов.

Результаты исследования показывают, что доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году в субъектах РФ, изменяется в диапазоне от 6,3% до 14%. Более чем двукратные различия между регионами обусловлены влиянием ряда факторов, в числе которых уровень совокупных потребительских расходов семей, величина тарифов на ЖКУ, степень газификации, объем потребления данных услуг, который в свою очередь в немалой степени зависит от климатических условий.